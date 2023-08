Samardzic attesa - ultime notizie delle 16:09:02 di giovedì 10 agosto 2023

La nazionale di calcio della Serbia (in serbo: Фудбалска репрезентација Србије, Fudbalska reprezentacija Srbije) è la rappresentativa calcistica nazionale della Serbia. È posta sotto l'egida della Fudbalski savez Srbije la Federazione calcistica serba (FSS). Disputa le gare interne più importanti allo Stadio Rajko Mitić, conosciuto anche come Marakana, allo Stadio Partizan di Belgrado o in alternativa allo Stadio Karađorđe di Novi Sad.