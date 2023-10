Diretta Atalanta Juventus - ultime notizie delle 17:28:43 di domenica 1 ottobre 2023

Curiosità: Diretta stadio... ed è subito goal! è un programma sportivo in onda su 7 Gold ideato nel 1999. Il programma segue in diretta le partite dei campionati di Serie A e B, delle coppe europee e gli incontri della Nazionale in competizioni internazionali (Europei, Mondiali e qualificazioni) con la presenza in studio di opinionisti-tifosi ed ex calciatori.