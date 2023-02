Perché musulmani - ultime notizie delle 07:36:48 di lunedì 27 febbraio 2023

L'islam (pronunciato in italiano AFI : /iˈzlam/ -tradizionale- o /ˈizlam/ -comune-; in arabo: إسلام‎, Islām [ʔɪˈslæːm]) è una religione monoteista abramitica universale manifestatasi nella penisola araba, nella cittadina higiazena della Mecca, nel VII secolo, che i fedeli vogliono rivelata a Maometto (Muhammad o Mohamed), considerato dai musulmani l'ultimo profeta portatore di legge, «sigillo dei profeti» (Khātam al-Nabiyyīn), inviato da Allah al mondo per ribadire definitivamente la rivelazione, annunciata per la prima volta ad Adamo, il primo uomo ed il primo profeta.