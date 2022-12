Capo Aiea - ultime notizie delle 20:51:15 di venerdì 2 dicembre 2022

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (detta anche IAEA, in inglese International Atomic Energy Agency) è un'agenzia intergovernativa autonoma fondata il 29 luglio 1957, con lo scopo di promuovere l'utilizzo pacifico dell'energia nucleare e di impedirne l'utilizzo per scopi militari, incluso l'utilizzo per lo sviluppi di armamenti nucleari. Venne fondata come organizzazione autonoma all'interno del Sistema delle Nazioni Unite; sebbene sia regolamentata dal suo medesimo trattato fondante, l'Organizzazione riferisce all'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ed ha sede presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna (UNOV), in Austria.