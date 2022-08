WTA Granby - ultime notizie delle 06:18:56 di giovedì 25 agosto 2022

Gli Championnats de Granby, nome ufficiale Championnats Banque Nationale de Granby e in precedenza Challenger Banque Nationale de Granby per ragioni di sponsorizzazione, sono un torneo professionistico maschile e femminile di tennis. Il torneo maschile fa parte dell'ATP Challenger Tour e quello femminile del circuito dei tornei WTA 250. Si gioca sui campi in cemento del Parc Saint-Luc a Granby in Canada.