Sequestrato autocarro - ultime notizie delle 14:53:04 di mercoledì 16 agosto 2023

La locuzione "oro di Dongo" nella storiografia si riferisce comunemente a tutti i beni in possesso di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi quando furono catturati, la mattina del 27 aprile 1945, appena fuori dall'abitato di Musso; tali valori furono in gran parte sequestrati dal distaccamento "Puecher" della 52ª Brigata Garibaldi "Luigi Clerici" che aveva effettuato l'operazione e poi presi in consegna da vari esponenti del Corpo volontari della libertà o del PCI. L'utilizzo successivo di tali valori non è mai stato completamente chiarito .