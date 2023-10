Milano Atm - ultime notizie delle 16:18:43 di martedì 3 ottobre 2023

Curiosità: ATM S.p.A. (acronimo di Azienda Trasporti Milanesi) è una Società per Azioni interamente partecipata dal Comune di Milano, che gestisce il servizio di trasporto pubblico a Milano e in 96 comuni della città metropolitana. Gestisce, inoltre, il controllo della sosta su strada, i parcheggi di interscambio, il servizio di bike sharing "BikeMi", il Sistema Integrato di Controllo del Traffico e del Territorio ("SCTT") e le zone a traffico limitato "Area B" e "Area C" del capoluogo lombardo.