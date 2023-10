vippona sul - ultime notizie delle 04:57:13 di domenica 8 ottobre 2023

Curiosità: Il Museo dell'abbazia di San Colombano si trova a Bobbio in provincia di Piacenza accanto all'Abbazia. Fondato il 3 settembre 1963 ospita reperti che coprono l'epoca che va dai primi secoli dell'era cristiana al XVI secolo, suddivi in dieci sezioni le ultime come pinacoteca. È collocato nei locali che anticamente ospitavano la biblioteca ed un tempo anche di parte del celebre Scriptorium di Bobbio.