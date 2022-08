Pronto candidarsi - ultime notizie delle 04:39:34 di venerdì 5 agosto 2022

Il campionato mondiale di calcio 2022 o Coppa del mondo FIFA Qatar 2022 (in arabo: 2022 كأس العالم الفيفا‎, ''Kas alʿaalam alfifa 2022'', in inglese FIFA World Cup Qatar 2022) sarà la 22ª edizione del campionato mondiale di calcio per le rappresentative (comunemente chiamate "nazionali") maschili maggiori delle federazioni affiliate alla Fédération Internationale de Football Association che si svolgerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.