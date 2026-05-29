Trump perde la battaglia sul Kennedy Center, il giudice ordina di rimuovere il suo nome

Un giudice federale degli Stati Uniti ha disposto la rimozione del nome di Donald Trump dal John F. Kennedy Center for the Performing Arts, fermando anche il progetto che prevedeva la chiusura temporanea della storica struttura culturale per due anni.

La decisione è stata presa dal giudice Christopher Cooper della Corte distrettuale di Washington, che ha accolto in parte il ricorso presentato dalla deputata democratica Joyce Beatty. Secondo il provvedimento, il nome dell’ex presidente dovrà essere eliminato entro due settimane.

Nel testo della sentenza il giudice ha ricordato che il Kennedy Center è stato intitolato dal Congresso americano e che soltanto il Congresso può autorizzare eventuali modifiche ufficiali al nome dell’istituzione.

Al centro della vicenda c’è la scelta del consiglio di amministrazione del centro culturale di adottare la denominazione “Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”, decisione contestata in tribunale dalla parlamentare democratica.

La disputa legale riguarda anche la gestione interna del Kennedy Center. I ricorrenti accusano infatti la dirigenza dell’ente di aver modificato governance e programmi sotto l’influenza dell’amministrazione Trump.

Una seconda causa è stata avviata da associazioni di architetti e gruppi impegnati nella tutela del patrimonio storico. Secondo i ricorrenti, eventuali interventi strutturali sull’edificio dovrebbero essere sottoposti alle verifiche federali previste dalle normative ambientali, urbanistiche e di conservazione storica, procedure che non sarebbero ancora state avviate.