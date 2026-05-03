Roma, soccorre un automobilista sul raccordo e viene travolto da un'auto, morto 35enne

Un uomo di 35 anni è morto all’alba sul Grande Raccordo Anulare di Roma dopo essere stato investito mentre soccorreva un automobilista fermo per un incidente. Il dramma è avvenuto nei pressi dell’uscita Tuscolana, con altri tre feriti.

Un uomo di 35 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in prossimità dell’uscita Tuscolana. Si era fermato lungo la carreggiata per aiutare un conducente rimasto coinvolto in un incidente poco prima.

Secondo le prime informazioni, un’auto aveva avuto un sinistro autonomo. Alcuni automobilisti di passaggio hanno deciso di fermarsi per prestare assistenza, parcheggiando i veicoli sul margine della strada e scendendo per verificare la situazione.

Durante i soccorsi, una quarta vettura sopraggiunta lungo la corsia interna ha investito uno degli uomini scesi dalle auto. L’impatto è stato violento e per il 35enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Nello stesso episodio altre tre persone sono rimaste ferite. I sanitari del 118 le hanno trasportate in ospedale con codice giallo, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.