Psn multipiattaforma Sony prepara chat unificata e possibile launcher su Pc

Sony prepara una svolta per PlayStation Network con nuove funzioni e apertura a PC e mobile. Gli annunci di lavoro indicano un cambio di strategia che punta a collegare giocatori su più dispositivi con servizi condivisi.

Il PlayStation Network si avvia verso una trasformazione profonda. Sony Interactive Entertainment sta lavorando a un sistema che non sarà più legato solo alle console, ma pensato per funzionare anche su computer e dispositivi mobili, ampliando l’accesso ai servizi online.

La direzione è emersa da diverse offerte di lavoro pubblicate dall’azienda. Le figure richieste dovranno sviluppare una nuova infrastruttura di rete, progettata per superare i limiti attuali e gestire connessioni tra piattaforme diverse in modo più fluido.

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Tra gli obiettivi principali c’è la creazione di una chat vocale cross-platform. Questo permetterebbe a chi gioca su PS5 di comunicare direttamente con utenti su PC Windows o smartphone, senza dover ricorrere a soluzioni esterne.

Un altro elemento chiave riguarda l’espansione su computer. Sony sta valutando lo sviluppo di applicazioni dedicate fuori dall’ambiente console, ipotesi che rafforza l’idea di un possibile launcher PlayStation Store per Windows, capace di gestire giochi e servizi in modo autonomo.

Negli ultimi anni l’azienda ha già portato diversi titoli su PC, ma senza un’integrazione completa del sistema sociale. Con questa evoluzione, elementi come liste amici, attività e progressi potrebbero essere sincronizzati su tutte le piattaforme, rendendo l’esperienza più continua.

Per gli utenti cambierebbe anche il modo di giocare. Funzioni come cross-progression permetterebbero di iniziare una partita su console e proseguirla su un altro dispositivo, mentre in prospettiva si apre la possibilità di acquisti condivisi tra più sistemi.

La mossa rappresenta anche una risposta alla strategia adottata da Microsoft con il suo ecosistema integrato tra Xbox e PC. Sony punta invece su servizi online e community per rafforzare la propria presenza oltre la console tradizionale.

Il progetto segna un passaggio importante: PlayStation non come hardware, ma come piattaforma accessibile da qualsiasi schermo, con il PSN al centro dell’esperienza digitale dei giocatori.