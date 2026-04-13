TP-Link lancia Archer NX200 e NE200-Outdoor per espandere la connettività 5G

TP-Link presenta Archer NX200 e NE200-Outdoor per offrire connessione 5G veloce senza linea fissa, pensati per case e ambienti difficili da coprire con il segnale tradizionale e per chi cerca una rete stabile e flessibile.

TP-Link amplia la propria offerta introducendo due nuovi router 5G progettati per garantire connessioni rapide e stabili senza dipendere dalla rete fissa. I modelli Archer NX200 e Archer NE200-Outdoor puntano a soddisfare la crescente richiesta di internet veloce in ambito domestico e professionale, anche dove le infrastrutture cablate risultano limitate.

La diffusione di smart working, streaming in alta definizione e dispositivi connessi ha spinto l’azienda a sviluppare soluzioni capaci di sfruttare la rete mobile di ultima generazione. Entrambi i dispositivi utilizzano una SIM 5G per trasformare il segnale in una rete Wi-Fi stabile, con latenze contenute e possibilità di collegare numerosi dispositivi contemporaneamente.

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Il modello Archer NX200 è pensato per l’uso interno e raggiunge velocità di download fino a 4,67 Gbps. Supporta lo standard Wi-Fi 6 con doppia banda fino a 1,8 Gbps e permette un’installazione immediata grazie al sistema Plug & Play. Basta inserire la SIM e collegare il dispositivo alla corrente per attivare la rete.

Il router integra porte Gigabit LAN per collegare dispositivi via cavo e una porta WAN/LAN che consente di utilizzarlo anche come backup della linea fissa. Questa funzione risulta utile per uffici e attività che necessitano di continuità della connessione. La gestione avviene tramite app dedicata, che permette di controllare traffico e dispositivi collegati direttamente dallo smartphone.

Per le situazioni in cui il segnale non arriva all’interno degli edifici entra in gioco Archer NE200-Outdoor, progettato per essere installato all’esterno. Il dispositivo è certificato IP66, quindi resistente a polvere e acqua, e può funzionare anche in condizioni climatiche difficili.

Grazie al supporto PoE, l’antenna riceve alimentazione e dati tramite un unico cavo, semplificando l’installazione. Una volta posizionata all’esterno, consente di portare il segnale 5G all’interno tramite porta LAN da 2,5 Gbps, migliorando la copertura in abitazioni isolate o con mura che ostacolano la ricezione.

I due dispositivi possono essere utilizzati insieme per creare una rete domestica più estesa, anche in combinazione con sistemi mesh compatibili. I nuovi router sono disponibili con prezzi indicativi di 209,99 euro per NX200 e 249,99 euro per NE200-Outdoor.