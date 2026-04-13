Toys & Baby Milano 2026, al via la Digital Preview per anticipare prodotti e incontri

Toys & Baby Milano 2026 apre la Digital Preview per facilitare incontri e affari tra aziende e buyer. Dal 14 aprile la piattaforma online mostra prodotti in anteprima e consente di pianificare gli appuntamenti prima della fiera di maggio.

Parte il 14 aprile la Digital Preview di Toys & Baby Milano, pensata per mettere in contatto aziende e operatori prima dell’evento fisico. La piattaforma online resterà attiva fino al 30 aprile e permette di scoprire novità e collezioni in anticipo rispetto alla fiera in programma il 10 e 11 maggio all’Allianz MiCo di Milano.

I buyer possono consultare contenuti multimediali, conoscere brand e prodotti e iniziare a fissare incontri con gli espositori. L’obiettivo è arrivare alla manifestazione con un’agenda già definita, riducendo i tempi e concentrando le attività sulle opportunità più concrete.

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Per le aziende, lo spazio digitale rappresenta una vetrina per presentare nuove linee e materiali informativi, intercettando contatti qualificati prima dell’apertura dei padiglioni. In questo modo si avviano trattative e si organizzano appuntamenti mirati con i potenziali clienti.

Dopo la fiera, la piattaforma proseguirà con la versione Digital Plus, disponibile dal 18 al 29 maggio. Questa fase consente di mantenere attivi i rapporti avviati durante l’evento e offre anche a chi non ha partecipato la possibilità di aggiornarsi sulle tendenze del settore.

Accanto alla piattaforma, il sito ufficiale propone contenuti dedicati al dietro le quinte dei prodotti, con racconti, progetti e anticipazioni delle aziende. Uno spazio pensato per approfondire le novità e prepararsi alla visita in presenza.

L’edizione fisica resta centrale per il confronto diretto tra operatori, con incontri, presentazioni e appuntamenti dedicati. Tra questi, “Il Natale va in scena” porterà in anteprima le novità firmate Warner Bros. Discovery Consumer Products per la stagione autunno-inverno 2026, con un focus sul mondo del giocattolo.

Il modello che unisce digitale e presenza consolida il ruolo di Toys & Baby Milano come punto di riferimento per i professionisti del comparto, offrendo strumenti utili per sviluppare relazioni e opportunità commerciali lungo tutto il periodo dell’evento.