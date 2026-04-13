Città del sole lancia il Maxi Micro in edizione limitata disegnato da un bambino di 8 anni

Leonardo, 8 anni, firma il design del Maxi Micro grazie a un concorso creativo lanciato da Città del sole che ha coinvolto bambini in tutta Italia. Il suo dinosauro ironico diventa un monopattino in edizione limitata.

Un bambino di otto anni ha trasformato un’idea su carta in un prodotto reale. Si chiama Leonardo ed è il vincitore del progetto “Maxi Rientro a Scuola con Micro”, promosso da Città del sole a partire da settembre 2025 per coinvolgere i più piccoli nella personalizzazione del celebre monopattino Maxi Micro.

L’iniziativa ha invitato i bambini a decorare liberamente la pedana del monopattino, senza vincoli o temi da seguire. In pochi mesi, nei punti vendita di tutta Italia sono arrivati centinaia di disegni, ciascuno diverso dall’altro, con soggetti che spaziavano tra creature fantastiche, animali, pianeti e scenari immaginari.

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Dopo un’attenta selezione, è stato scelto il progetto di Leonardo, presentato nel negozio di Pordenone. Il suo disegno mostra un dinosauro a strisce con occhiali da sole, intento a mangiare erba con aria rilassata. Un’immagine colorata e giocosa che ha colpito la giuria per l’originalità e il tono leggero.

La scelta finale ha richiesto tempo, vista la varietà e la qualità delle proposte arrivate. Ogni elaborato raccontava un punto di vista diverso, rendendo il lavoro di selezione particolarmente complesso. Il disegno vincitore è stato poi adattato per diventare la grafica ufficiale di una versione speciale del Maxi Micro.

Il monopattino in edizione limitata sarà disponibile entro fine mese esclusivamente nei negozi Città del sole. Il progetto nasce con l’idea di dare spazio alla creatività dei bambini e trasformarla in qualcosa di concreto, portando un disegno dalla carta alla produzione.

L’azienda ha già fatto sapere di voler riproporre l’iniziativa anche nel 2026, dopo l’ampia partecipazione registrata in tutta Italia. Intanto, il modello firmato da Leonardo arriva sugli scaffali come pezzo da collezione pensato per altri bambini.