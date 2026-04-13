MSI regala PRAGMATA con monitor e desktop gaming, promo estesa fino al 2026

MSI lancia una promozione con PRAGMATA gratis acquistando monitor e desktop gaming, iniziativa legata alla collaborazione con Capcom e prorogata fino a fine maggio con attivazione dal debutto del gioco.

MSI ha avviato una nuova iniziativa dedicata agli appassionati di PC gaming, mettendo in palio una copia digitale di PRAGMATA per chi acquista specifici monitor o desktop della casa. L’operazione nasce in collaborazione con Capcom e resta valida fino al 31 maggio 2026, salvo esaurimento anticipato dei codici disponibili.

Il titolo incluso nel bundle è uno dei progetti più attesi della software house giapponese, pensato per sfruttare tecnologie come ray tracing e refresh rate elevati. L’offerta punta quindi a valorizzare l’hardware MSI, offrendo un contenuto aggiuntivo legato alle prestazioni dei dispositivi.

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Per ottenere il codice del gioco è necessario seguire alcuni passaggi. Dopo l’acquisto di un prodotto idoneo presso rivenditori autorizzati, l’utente deve pubblicare una recensione dettagliata dell’esperienza d’uso. Successivamente bisogna registrare il dispositivo nel portale dedicato MSI, allegando prova d’acquisto e contenuto della recensione. Una volta verificati i dati, il codice Steam viene assegnato, ma sarà attivabile dal 17 aprile 2026, data di uscita di PRAGMATA.

La promozione coinvolge diversi modelli di monitor e desktop. Tra i display figurano soluzioni con tecnologia QD-OLED e Mini-LED, progettate per offrire contrasti elevati e colori accurati. Sul fronte dei computer, rientrano varie linee: dai sistemi MAG Infinite, orientati all’accessibilità, fino alle configurazioni MEG Vision X, pensate per prestazioni di fascia alta.

Accanto a questa iniziativa, l’azienda ha confermato l’estensione della campagna Visuals Built for Victory, dedicata ai monitor gaming. La promozione resterà attiva fino al 30 giugno 2026, offrendo più tempo per accedere a condizioni vantaggiose sui display, in particolare quelli con refresh rate elevati pensati per il gaming in 1440p e 4K.

Le due operazioni si affiancano, dando agli utenti una finestra più ampia per aggiornare la propria postazione e ottenere contenuti extra legati al mondo videoludico.