Starfield Recensione PS5: l'esplorazione spaziale definitiva con Terran Armada e Rotte Libere

Starfield PS5 Recensione Completa: gameplay evoluto, prestazioni e tutte le novità analizzate

Starfield arriva su PlayStation 5 nel 2026 con un peso enorme sulle spalle. Non è solo il debutto su una nuova piattaforma, ma una sorta di rilancio completo del progetto, accompagnato da quello che è stato definito il più grande aggiornamento mai realizzato (Rotte libere) e da una nuova espansione narrativa, Terran Armada. Chi lo aveva provato al lancio ricorda bene i problemi principali: esplorazione frammentata, troppe schermate di caricamento e una sensazione generale di universo “spezzato”. Questa nuova versione nasce proprio per correggere quei difetti, e infatti Bethesda stessa la presenta come la più completa mai realizzata. Dopo molte ore su PS5, la sensazione è chiara: questa è davvero la forma migliore di Starfield… ma non è ancora quel capolavoro assoluto che avrebbe potuto essere.

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Trama e Narrazione – storia, scrittura e coinvolgimento narrativo

La struttura narrativa resta quella classica dei giochi Bethesda: una storia principale che funge da guida, ma che viene spesso messa in secondo piano rispetto alla libertà totale del giocatore. Il viaggio nei Sistemi Colonizzati è più una cornice che una trama lineare, e questo può essere sia un pregio che un limite. I momenti migliori arrivano dalle fazioni e dalle missioni secondarie più curate, dove emergono dialoghi credibili e scelte morali più interessanti. Qui Starfield riesce davvero a coinvolgere, soprattutto quando ti costringe a prendere decisioni che hanno conseguenze concrete. L’espansione Terran Armada migliora sensibilmente il comparto narrativo, introducendo una minaccia più chiara e “presente”: un esercito robotico che attacca dinamicamente i sistemi colonizzati. Questo rende il mondo meno statico e più reattivo, con eventi che possono verificarsi anche durante l’esplorazione libera. Non aspettarti però una narrazione cinematografica o fortemente guidata: Starfield continua a essere un gioco dove la storia principale è solo una delle tante cose da fare.

Gameplay e Meccaniche – controlli, dinamiche di gioco e profondità

Il gameplay è senza dubbio l’aspetto più trasformato e interessante da analizzare. La novità principale di Rotte libere è la modalità Crociera, che consente di spostarsi tra i pianeti di un sistema senza interrompere continuamente l’azione con menu o caricamenti. Questo cambiamento rivoluziona la percezione dello spazio: da sequenze di “teletrasporti”, i viaggi diventano continui e più credibili. Durante gli spostamenti possono comparire eventi casuali – attacchi, incontri o missioni – che rendono l’esplorazione più varia e imprevedibile. La progressione del personaggio si arricchisce con il sistema X-Tech, che introduce equipaggiamenti più avanzati e modificatori leggendari. Non si tratta solo di numeri più alti: alcune abilità cambiano radicalmente il modo di affrontare il gioco, modificando il comportamento dei nemici o potenziando build specifiche. Anche la gestione della nave è stata perfezionata: ora è possibile intervenire sui sistemi direttamente durante il viaggio, ottimizzando scudi, motori e armi senza interrompere il flusso di gioco, rendendo il gameplay più fluido e dinamico. Il combattimento resta solido, seppur non rivoluzionario. Le armi hanno un buon feeling, il jetpack aggiunge verticalità e le sezioni a gravità zero sono tra le più divertenti. Tuttavia, il gunplay non raggiunge la precisione degli shooter dedicati: è funzionale ma non eccelle. Un altro elemento chiave è la costruzione di avamposti e la gestione delle risorse.

Rotte libere introduce miglioramenti concreti, come container condivisi e strumenti più intuitivi, rendendo la componente gestionale accessibile ma sempre profonda. In generale, il gameplay risulta più coerente, immersivo e scorrevole rispetto al passato, anche se richiede tempo per essere apprezzato pienamente. Starfield rimane un’esperienza completamente single player, senza modalità multiplayer o cooperativa. In un mercato dominato dai giochi online, questa scelta può sembrare limitante, ma rafforza l’identità del titolo: tutto ruota attorno all’esperienza personale del giocatore, senza distrazioni o compromessi. Su PS5, il gioco gira in modo convincente. I caricamenti sono rapidi grazie all’SSD e il frame rate è generalmente stabile, soprattutto con la modalità Performance. Nelle aree più complesse – grandi città o eventi caotici – si possono comunque notare cali di fluidità, segno che il motore resta pesante. Il supporto al DualSense arricchisce l’esperienza con grilletti adattivi e feedback aptico, rendendo combattimenti e pilotaggio più immersivi. Starfield è un gioco dai ritmi altalenanti: quando funziona, è straordinario; quando non funziona, può sembrare dispersivo. Rotte libere migliora il senso di viaggio e il ritmo, mentre Terran Armada aggiunge contenuti concreti e dinamici. Il risultato è un’esperienza più completa e coerente, più vicina alla visione originale del gioco.

Comparto Tecnico – aspetto visivo, estetica e stile artistico

Starfield non è un gioco che punta semplicemente ad apparire bello, ma a creare un’ambientazione coerente e credibile dove ogni elemento visivo racconta qualcosa dell’universo in cui ti muovi. Su PlayStation 5, questa ambizione si traduce in una resa grafica che combina tecnologia moderna con uno stile estetico molto particolare, spesso definito “NASA?punk”: un realismo che non scivola nella fantascienza pura, ma che mantiene un legame visivo con ciò che potremmo immaginare come vero equipaggiamento spaziale futuro. Prima di tutto va detto che su PS5 il titolo beneficia fortemente delle capacità hardware della console, con due modalità grafiche diverse tra cui scegliere: una privilegiata alla performance (60 FPS target) e una alla qualità visiva (30 FPS). Questo è molto importante perché, nelle parti più complesse del gioco (come città, grandi stazioni o zone affollate), mantenere un’esperienza fluida resta complicato: la console è potente, ma la mole di dati e le molteplici interazioni dinamiche spingono il motore grafico ai suoi limiti. In modalità Performance, Starfield punta a 60 fotogrammi al secondo, ma non sempre riesce a mantenerli in maniera stabile. In aree affollate o durante combattimenti intensi, il frame rate può ancora calare, cosa che denota come l’engine sottostante, pur ottimizzato, resti datato rispetto ad altri motori moderni. Tuttavia, questa modalità resta la più consigliata per chi vuole un’esperienza più reattiva, soprattutto nelle fasi di combattimento e in navigazione nell’universo. La modalità Qualità, invece, sacrifica fluidità per una resa visiva leggermente più dettagliata: ombre più nitide, texture leggermente più definite sulla distanza e una mira più stabile nelle scene ad alta complessità visiva. La differenza non è abissale, ma si nota in particolari come la vegetazione su pianeti, riflessi su superfici bagnate o dettagli lontani nei panorami alieni. Dal punto di vista artistico, l’estetica di Starfield è coerente con una visione tecnica e pragmatica dello spazio.

Le città umane, le basi e gli interni delle astronavi sono ricchi di dettagli realistici: pannelli di controllo, strumenti, tubature, luci al neon, elementi degradati dal tempo; tutto parla di una galassia colonizzata e vissuta, con una sua storia. Questa concretezza visiva può agli occhi di alcuni risultare meno spettacolare di universi più “fantascientifici” e colorati, ma è esattamente quella scelta stilistica che fa respirare credibilità allo spazio di gioco. I pianeti e le superfici celesti sono spettacolari quando la luce gioca con canyon, crateri e cieli alieni: i panorami aperti sono una delle parti più riuscite dal punto di vista dell’esperienza immersiva, grazie anche alle vaste distanze visive. Tuttavia questo approccio comporta anche un limite tecnico: alcuni ambienti, soprattutto regioni remote e meno narrative, possono apparire ripetitivi o “piatti”, perché la generazione procedurale tende ad appiattire la varietà in favore della quantità. Questo è particolarmente evidente quando si saltano da un pianeta all’altro senza un obiettivo narrativo forte, e una certa monotonia visiva può emergere. Un altro aspetto importante è la coerenza stilistica dell’universo: anche se non tutti i pianeti hanno lo stesso livello di dettaglio visivo, l’insieme resta omogeneo e riconoscibile. La scelta dei colori, delle texture, dei materiali e della luce contribuisce a creare un design coerente, che enfatizza il senso di vastità ma anche di isolamento. Il contrasto tra luoghi “vivi” – come città o stazioni – e zone desolate è spesso marcato, e questo funziona bene per trasmettere la sensazione di esploratore solitario dentro un cosmo enorme. Va anche menzionato il supporto alle funzionalità PS5 come i grilletti adattivi e il feedback aptico del controller DualSense, che aggiungono un ulteriore livello di sensibilità al design visivo: il modo in cui la console risponde ai cambi di gravità, ai motori della nave o ai colpi subiti contribuisce a quell’immersività visiva e tattile tipica dei giochi moderni su questa piattaforma.

Su PS5 Starfield presenta un design visivo maturo e coerente, con un’estetica realistica e pensata per dare profondità al mondo, non solo bellezza superficiale. Le scelte stilistiche e le ottimizzazioni specifiche per la console rendono l’esperienza migliore rispetto alle versioni precedenti, ma non eliminano del tutto i limiti strutturali del motore grafico, soprattutto nelle aree più complesse o dettagliate. È un universo che può affascinare perché coerente e “vivo”, ma richiede pazienza e attenzione per apprezzarne appieno le sottigliezze.

Conclusioni Finali

Starfield su PlayStation 5 si conferma un’esperienza spaziale ambiziosa e profondamente immersiva, capace di mescolare esplorazione, narrazione e gameplay in un universo vasto e dettagliato. L’aggiunta dell’espansione Terran Armada e dell’aggiornamento Rotte Libere amplifica ulteriormente le possibilità di personalizzazione, il senso di libertà e la varietà delle missioni, trasformando il gioco in un vero e proprio viaggio tra le stelle che premia la curiosità e la strategia. La grafica e il design, ottimizzati per PS5, uniscono realismo e coerenza artistica, mentre le nuove meccaniche e gli strumenti di gestione della nave e degli avamposti aumentano il coinvolgimento. Nonostante qualche limite tecnico nelle aree più dense o nei combattimenti complessi, l’insieme resta spettacolare, appagante e capace di intrattenere a lungo. In definitiva, Starfield per PS5 rappresenta una delle esperienze più complete e ambiziose degli ultimi anni nel panorama dei giochi di ruolo e d’esplorazione spaziale.

Voto Finale: 9/10

Pro:

Gameplay molto più fluido e migliorato

Esplorazione spaziale finalmente più immersiva

Grande profondità di personalizzazione

Buona ottimizzazione generale su PS5

Atmosfera unica e credibile

Contro: