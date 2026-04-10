Triple-I Initiative, gli indie alzano il livello e conquistano spazio

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La Triple-I Initiative cresce perché gli studi indie puntano su progetti più ambiziosi e cercano spazi alternativi per mostrarsi. Nuovi annunci e gameplay hanno acceso i riflettori su un format rapido e centrato sui giochi.

Triple-I Initiative, gli indie alzano il livello e conquistano spazio