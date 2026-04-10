Risk of Rain 2 arriva Hallowed Concepts la nuova espansione annunciata da 2K

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2K e Gearbox Software annunciano Hallowed Concepts per Risk of Rain 2, espansione che introduce nuovi nemici e ambientazioni legate ai culti di N’Kuhana con sfide più oscure e poteri inediti.

Risk of Rain 2 arriva Hallowed Concepts la nuova espansione annunciata da 2K

2K e Gearbox Software hanno svelato Hallowed Concepts, quarta espansione dedicata a Risk of Rain 2, ampliando l’universo del gioco con contenuti inediti e atmosfere ancora più cupe. L’annuncio è accompagnato da un teaser che anticipa il tono oscuro della nuova avventura. L’espansione porta i giocatori nel cuore dei culti legati a N’Kuhana, trasformando antiche leggende in una minaccia concreta. Le nuove vicende si sviluppano su Petrichor V, dove i Sopravvissuti saranno chiamati a muoversi tra territori ostili e affrontare creature mai viste prima. Leggi anche: ANNUNCIATA LA NUOVA ESPANSIONE PER L'APP GCC POKÉMON POCKET: GUARDIANI ASTRALI Tra le novità spiccano diverse aree esplorabili, tra cui le inquietanti Damp Caverns, i villaggi decadenti del Tenebrous Quagmire e gli ambienti sacrali della Lurid Basilica. Ogni zona introduce sfide specifiche e condizioni ambientali che rendono gli scontri più impegnativi. Il pacchetto aggiunge anche nuovi nemici e meccaniche, con maledizioni da gestire e prove letali da superare durante le partite. L’obiettivo resta quello di sopravvivere il più a lungo possibile, ma con variabili che aumentano il livello di difficoltà. Completano l’espansione due nuovi Sopravvissuti giocabili, pensati per offrire approcci differenti al combattimento e ampliare le strategie disponibili. Ogni personaggio introduce abilità uniche che si integrano con i nuovi poteri presenti nel gioco.

Risk of Rain 2 Hallowed Concepts Announcement Trailer