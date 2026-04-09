Samson debutta su GeForce NOW tra azione e scelte narrative
Samson debutta su GeForce NOW e arriva in streaming senza download, puntando su scelte narrative e azione. Il titolo di Liquid Swords sfrutta il cloud gaming per offrire grafica avanzata su ogni dispositivo compatibile.
Samson: A Tyndalston Story approda su GeForce NOW e diventa subito uno dei lanci più rilevanti della settimana. Il nuovo progetto firmato Liquid Swords porta i giocatori dentro un racconto denso di combattimenti e decisioni, dove ogni scelta incide sull’evoluzione della storia.
L’esperienza si sviluppa come un’avventura cinematografica, costruita attorno al percorso del protagonista e ai suoi conflitti. Il sistema di gioco alterna sequenze d’azione a momenti narrativi, creando un ritmo continuo che spinge a esplorare tutte le possibili diramazioni della trama.
Leggi anche: Resident Evil Requiem debutta su GeForce NOW con nuovi giochi e bonus
Grazie al supporto del cloud gaming, il titolo è accessibile senza installazioni e può essere avviato su diversi dispositivi mantenendo una qualità visiva elevata. L’ottimizzazione per le tecnologie più recenti consente di sfruttare appieno le prestazioni grafiche, anche in streaming.
Accanto alla nuova uscita, la settimana porta anche altri giochi nel catalogo. Tra questi c’è Morbid Metal, disponibile su Steam con supporto avanzato per le nuove GPU, mentre DayZ arriva su Xbox ed entra nel catalogo Game Pass.
Spazio anche a una ricorrenza importante con Rayman: 30th Anniversary Edition, che celebra tre decenni di uno dei personaggi più riconoscibili del mondo videoludico. A completare l’aggiornamento si aggiunge Starfield, anch’esso ottimizzato per le ultime tecnologie grafiche e disponibile su più piattaforme.