The Ecstasy of Gold riporta il western a Aprilia tra gioco dal vivo e cinema

The Ecstasy of Gold porta ad Aprilia un evento western dal vivo ispirato a Morricone e Leone con 200 partecipanti e un villaggio ricostruito nei dettagli dal cinema italiano

Dal 8 al 10 maggio 2026, Meatfield Town ad Aprilia ospita la nuova edizione di COLT – Chronicles of Lone Town, gioco di ruolo dal vivo ambientato nel Far West. L’iniziativa richiama circa 200 partecipanti italiani e stranieri all’interno di un villaggio scenografico completo di saloon, banca, chiesa ed emporio.

L’edizione di quest’anno, intitolata The Ecstasy of Gold, prende spunto dall’eredità artistica di Ennio Morricone e Sergio Leone. La storia riparte dalla scoperta di una miniera d’oro avvenuta nel capitolo precedente, dando il via a nuove tensioni e intrecci tra i personaggi.

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Il progetto nasce da un’idea di Mauro Canavese dell’associazione Spaghetti LARP APS insieme al regista Giovanni Bufalini. L’evento combina rievocazione storica, teatro interattivo e suggestioni cinematografiche, trasformando i partecipanti nei veri protagonisti della vicenda.

Per tre giorni i giocatori interpretano pistoleri, sceriffi, predicatori, truffatori o semplici abitanti della città immaginaria di Lone Town, al confine tra Arizona e Messico. Le scelte compiute influenzano direttamente lo sviluppo della trama, che evolve in tempo reale.

La scenografia si sviluppa su oltre 4.000 metri quadrati e comprende più di venti strutture accessibili, progettate da Tiziano Carnevale. Il risultato è un ambiente immersivo costruito per riprodurre fedelmente l’estetica degli spaghetti western.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è la collaborazione con Ultime Western, evento internazionale attivo dal 2008 in Spagna sui set cinematografici resi celebri dai film di Sergio Leone. L’accordo crea un collegamento tra le comunità LARP di Italia, Spagna e Francia.

Prosegue anche il lavoro sul film Salva la pelle McCoy, diretto da Giovanni Bufalini e ambientato negli stessi luoghi dell’evento. La pellicola segue la fuga di Joe McCoy da una banda criminale, sfruttando scenografie e costumi già utilizzati durante il gioco.

Il poster ufficiale è firmato da Roberto Recchioni, autore e illustratore, che ha rappresentato il tema della febbre dell’oro come spinta verso territori inesplorati e nuove sfide.

Per garantire realismo, le armi sceniche sono fornite da Pietta, azienda italiana specializzata in repliche storiche. Le riproduzioni a salve contribuiscono a rendere credibile l’esperienza di gioco.

La partecipazione è aperta anche a chi non ha esperienza nel gioco di ruolo dal vivo. L’organizzazione accompagna ogni iscritto nella creazione del personaggio e nell’inserimento nella storia, mentre i biglietti includono le cene del venerdì e del sabato.