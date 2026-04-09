eFootball raggiunge 1 miliardo di download e lancia eventi speciali

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eFootball supera 1 miliardo di download dopo anni di aggiornamenti e rilanci, spinto dal passaggio al modello free to play e da nuovi contenuti. Konami celebra con eventi, ricompense e un manga dedicato alla Master League.

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