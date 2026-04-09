eFootball raggiunge 1 miliardo di download e lancia eventi speciali
eFootball supera 1 miliardo di download dopo anni di aggiornamenti e rilanci, spinto dal passaggio al modello free to play e da nuovi contenuti. Konami celebra con eventi, ricompense e un manga dedicato alla Master League.
Konami annuncia che eFootball ha superato quota un miliardo di download a livello globale, segnando un risultato rilevante per la serie calcistica dopo il passaggio alla formula gratuita. Per celebrare il traguardo, il gioco introduce una campagna promozionale con bonus giornalieri e contenuti a tempo limitato.
I giocatori che accedono al titolo possono ottenere premi come monete eFootball e altri oggetti utili. Proseguendo nelle partite e nelle attività previste, è possibile ricevere speciali Chance Deal, che permettono di sbloccare calciatori casuali da una selezione che include anche nomi storici come Ronaldinho Gaucho.
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Tra le novità principali c’è l’evento temporaneo Master League Sprint, disponibile fino al 16 aprile. La modalità riprende alcune dinamiche della storica Master League, mettendo i giocatori nei panni di un manager chiamato a costruire e gestire la propria squadra, tra mercato, allenamenti e scelte tattiche legate alla condizione dei calciatori.
All’interno dell’evento, le partite si sviluppano attorno a meccaniche specifiche come la “Synergy”, che incide sulle prestazioni collettive in base alla forma e alle abilità dei singoli. Durante la stagione possono verificarsi episodi imprevisti che influenzano l’andamento delle gare, tra miglioramenti fisici, cali di rendimento o infortuni.
La gestione della rosa resta centrale: accumulando punti nelle partite, è possibile ingaggiare nuovi giocatori o cederne altri per riorganizzare la squadra e puntare al vertice della classifica. La formazione iniziale include volti noti ai fan storici come Castolo e Minanda.
Parallelamente, Konami amplia l’universo del gioco con un progetto editoriale. La casa editrice Kodansha pubblicherà su K MANGA un nuovo manga intitolato That Time I Got Reincarnated in PES, scritto da Kiminori Wakasugi. La storia segue un protagonista catapultato nel mondo della Master League, affiancato da personaggi iconici della serie.
Non mancano aggiornamenti sul fronte del gameplay. Tra le modifiche introdotte spicca il comando Finta avanzata, pensato per rendere più fluidi e realistici i duelli uno contro uno. Ulteriori dettagli sulle novità vengono diffusi attraverso il programma informativo eFootball CONNECT.