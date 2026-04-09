Hellbreak arriva in Italia con Asmodee il nuovo TCG horror con icone Universal

Hellbreak debutta in Italia nell’autunno 2026 grazie ad Asmodee e porta il genere horror nei TCG con carte ispirate ai film Universal. Il gioco punta su duelli tra mostri iconici e meccaniche che richiamano tensione e colpi di scena.

Il mercato dei giochi di carte collezionabili accoglie un titolo dal taglio decisamente oscuro. Hellbreak sarà distribuito in Italia da Asmodee a partire dall’autunno 2026, introducendo un’esperienza competitiva costruita attorno all’immaginario del cinema horror. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Spin Master, Universal Pictures e il team creativo di Ghost Galaxy.

Il gioco arriva nei negozi italiani esclusivamente in lingua inglese, una scelta che punta a mantenere un formato uniforme a livello internazionale e a facilitare la partecipazione a tornei e community globali. La distribuzione sarà capillare, con una presenza diffusa nei punti vendita specializzati.

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Alla base del gameplay ci sono tre elementi principali che strutturano ogni partita. Il giocatore sceglie un Mostro come figura centrale, affiancato da un Haunt che rappresenta lo scenario e da una serie di Minion che supportano le strategie in campo. Le dinamiche di gioco riprendono il ritmo dei film horror, alternando fasi di attesa a momenti improvvisi di attacco.

Tra le meccaniche più distintive spiccano i Jump Scares e la gestione delle risorse, ma è il sistema chiamato Lurking a definire l’identità del gioco. I mostri restano nascosti fino al momento giusto, per poi intervenire con effetti decisivi che possono ribaltare lo scontro.

Uno degli aspetti più attrattivi è la presenza di personaggi provenienti da diverse saghe horror. Grazie alla licenza Universal, il gioco mette insieme creature e figure iconiche, permettendo incontri inediti tra protagonisti di universi differenti, dalle storie classiche ai franchise più recenti.

Sul fronte collezionistico, il lancio prevede due prime espansioni da 250 carte ciascuna, per un totale iniziale di 500 carte. I giocatori potranno trovare versioni speciali come foil, carte senza bordo e altre varianti pensate per i collezionisti. La linea include Booster Pack, mazzi base pronti all’uso e set dedicati ai personaggi più popolari.

Hellbreak si presenta come una proposta rivolta a un pubblico adulto, unendo strategia e atmosfera horror in un formato competitivo. L’uscita italiana è prevista per l’autunno 2026, con un’offerta che punta sia al gioco organizzato sia al collezionismo.