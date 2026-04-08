Paw Patrol Dino World arriva il 31 luglio 2026 con una nuova avventura preistorica

PAW Patrol Dino World arriva il 31 luglio 2026 con una nuova avventura ambientata su Dino Island, ispirata alla saga animata e pensata per i più piccoli, con missioni cooperative e ambientazioni preistoriche da esplorare.

Outright Games ha annunciato un nuovo capitolo videoludico dedicato a Paw Patrol, sviluppato insieme a Nickelodeon. Il titolo, Paw Patrol Dino World, sarà disponibile dal 31 luglio 2026 e porterà i celebri cuccioli soccorritori su Dino Island, un’ambientazione già vista nella serie animata e destinata a comparire anche nel prossimo film in uscita ad agosto.

Il gioco propone una storia originale ambientata in un mondo preistorico, dove i protagonisti dovranno affrontare missioni di salvataggio e aiutare creature in difficoltà. I giocatori potranno scegliere tra personaggi come Chase, Marshall e Skye, muovendosi liberamente sull’isola tra esplorazione e attività interattive pensate per un pubblico giovane.

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Progettato per essere accessibile anche ai più piccoli, Paw Patrol Dino World include modalità per uno o due giocatori e introduce meccaniche semplici, con comandi intuitivi e puzzle adatti all’età prescolare. L’esperienza punta su cooperazione e scoperta, con incarichi da completare e ambienti da analizzare.

Ogni cucciolo dispone di abilità specifiche che permettono di affrontare situazioni diverse. Chase utilizza un lancia-palline per attivare meccanismi, Marshall interviene con il suo cannone ad acqua per risolvere problemi ambientali, mentre Skye può raggiungere aree difficili grazie al volo. I giocatori potranno passare rapidamente da un personaggio all’altro e utilizzare i loro veicoli per spostarsi sull’isola.

L’ambientazione di Dino Island è costruita per favorire l’esplorazione, con scenari colorati e interattivi. Il gioco incentiva collaborazione e curiosità, elementi che hanno contribuito al successo globale del franchise, nato nel 2013 e diventato negli anni un punto di riferimento nell’intrattenimento per bambini.

Il titolo sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, ampliando così la sua accessibilità su diverse piattaforme.