Corsair amplia la serie FRAME 4000 con accessori modulari e configuratore online

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CORSAIR presenta FRAME 4000 con accessori modulari e configuratore online che permettono di modificare design e raffreddamento senza cambiare case. Nuovi pannelli in legno, vetro e RGB ampliano le opzioni.

Corsair amplia la serie FRAME 4000 con accessori modulari e configuratore online