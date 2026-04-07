Corsair amplia la serie FRAME 4000 con accessori modulari e configuratore online
CORSAIR presenta FRAME 4000 con accessori modulari e configuratore online che permettono di modificare design e raffreddamento senza cambiare case. Nuovi pannelli in legno, vetro e RGB ampliano le opzioni.
CORSAIR introduce una nuova linea di accessori per la serie FRAME 4000 insieme a un configuratore web che consente di progettare il proprio case in modo dettagliato. L’obiettivo è offrire un sistema flessibile che permetta di aggiornare estetica e prestazioni senza sostituire l’intero chassis.
Il configuratore online permette di visualizzare in tempo reale le modifiche applicate, mostrando il case da più angolazioni. L’utente può combinare pannelli, coperture e componenti interni, con la possibilità di ricevere suggerimenti tecnici grazie alla funzione guidata integrata.
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Tra le novità più evidenti ci sono i pannelli frontali, disponibili in diverse varianti. Le versioni in legno naturale, come noce e rovere, puntano su un design più elegante, mentre le opzioni RGB e airflow privilegiano il flusso d’aria e l’illuminazione. Non mancano soluzioni in vetro, pensate per valorizzare l’interno del sistema.
All’interno del case, CORSAIR propone aggiornamenti per migliorare gestione dei cavi e raffreddamento. I nuovi pannelli laterali combinano superfici trasparenti e sezioni mesh, mentre kit dedicati consentono di installare display LCD o ventole aggiuntive per la GPU, aumentando il controllo sulle temperature.
Il supporto per la scheda madre viene aggiornato con sistemi come RapidRoute 2.0, progettato per facilitare il cable management. Le versioni più avanzate utilizzano materiali come l’alluminio lavorato per garantire maggiore solidità e una finitura più curata.
Anche la zona alimentatore e il pannello I/O possono essere personalizzati. Le nuove cover consentono di migliorare il flusso d’aria interno, mentre le varianti più complete includono porte USB-C ad alta velocità e controlli con feedback meccanico.
Gli accessori sono progettati per un’installazione semplice, sfruttando gli attacchi già presenti nel case. La compatibilità si estende principalmente ai modelli 4000D e 4000X, ma alcune soluzioni risultano utilizzabili anche su altre serie del marchio.
Con questa espansione, la linea FRAME 4000 si trasforma in una piattaforma modulare che permette di adattare il PC nel tempo, intervenendo sia sull’aspetto estetico sia sulle prestazioni termiche.