Corsair presenta la nuova linea MM di mouse pad per il gaming competitivo, progettata per migliorare precisione e controllo con materiali innovativi e diverse soluzioni per ogni stile di gioco.

La società statunitense Corsair amplia la propria offerta per il gaming con una nuova gamma di mouse pad MM, pensata per garantire maggiore precisione e adattarsi a diverse esigenze, dal gioco occasionale agli eSport. Il modello di punta è MM Glass Large, il primo tappetino in vetro realizzato dall’azienda.

Il nuovo MM Glass Large introduce una superficie microincisa estremamente liscia, studiata per favorire movimenti rapidi senza perdere controllo. Il trattamento opaco riduce il rumore durante l’uso, mentre i bordi arrotondati lavorati con tecnologia CNC evitano attriti indesiderati. La base in poliuretano mantiene il tappetino stabile anche durante le sessioni più intense.

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Con dimensioni di 400 x 500 millimetri e un peso inferiore al chilogrammo, il modello in vetro è realizzato con materiale temperato a basso contenuto di ferro. Pensato anche per il trasporto, si rivolge a giocatori che partecipano a tornei o che cercano prestazioni elevate in qualsiasi contesto.

Accanto al modello in vetro, Corsair propone la linea MM PRO Control, dedicata a chi punta sulla precisione nei titoli competitivi. Questi tappetini in tessuto presentano una superficie microtesturizzata che migliora il tracciamento del sensore e una base più spessa per aumentare comfort e controllo nei movimenti. Sono disponibili in più formati e possono essere lavati per mantenere prestazioni costanti nel tempo.

La gamma include anche i mouse pad MM Anti-Fray, progettati per offrire un equilibrio tra scorrevolezza e controllo. La base in gomma naturale assicura stabilità, mentre i bordi rinforzati evitano l’usura. Disponibili in diverse dimensioni, fino al formato 3XL, si adattano a configurazioni di ogni tipo.

Con questa nuova linea, Corsair propone soluzioni differenziate per ogni stile di gioco, dalla velocità del vetro alla precisione del tessuto tecnico, fino alle opzioni più versatili per l’uso quotidiano. I prodotti sono già disponibili attraverso i canali ufficiali e la rete di rivenditori autorizzati.