Screamer torna a Roma il 26 marzo con evento al GAMM Museum

Screamer torna a Roma il 26 marzo con un evento al GAMM Museum per celebrare il rilancio del celebre racing game italiano, a trent’anni dal debutto. In mostra opere originali e incontri con gli sviluppatori e artisti coinvolti.

Il 26 marzo 2026 Screamer sarà al centro di una serata speciale al GAMM Museum di Roma, dove Milestone presenta il nuovo capitolo dello storico racing game italiano. L’appuntamento segna i trent’anni dal debutto del titolo originale, uscito nel 1995 e diventato un riferimento per le corse su PC.

L’evento si apre alle 18 negli spazi del museo di via delle Terme di Diocleziano, trasformati per l’occasione in un percorso dedicato alla cultura videoludica. Il cuore della serata è una mostra curata dal direttore Massimo Triulzi, con circa trenta opere tra schizzi preparatori, concept art e tavole definitive legate al progetto. L’esposizione resterà visitabile fino alla fine di aprile.

Leggi anche: La mostra DOOM: The Dark Ages al GAMM Game Museum di Roma

Il nuovo Screamer cambia direzione rispetto al passato e punta su uno stile visivo in cel-shading, con richiami evidenti all’animazione giapponese degli anni Ottanta e Novanta. Le ambientazioni si muovono in scenari urbani cyberpunk, mentre la narrazione assume un ruolo centrale, integrandosi con l’esperienza di guida.

Sul fronte del gameplay, il titolo abbandona l’impostazione simulativa per proporre gare più dinamiche, dove velocità e scontri tra veicoli convivono. Le corse diventano vere e proprie sfide di resistenza, con un ritmo serrato e meccaniche che mescolano strategia e riflessi.

Durante la serata è previsto anche un panel moderato dalla critica cinematografica Eva Carducci, con la partecipazione del team Milestone. Gli sviluppatori racconteranno il lavoro svolto per aggiornare il marchio, spiegando le scelte creative e tecniche alla base del progetto.

Accanto al videogioco trova spazio anche il fumetto “LOSS, A SCREAMER STORY”, firmato da Matteo De Longis. L’autore sarà presente per una sessione di firme, in continuità con l’estetica e l’immaginario che caratterizzano il gioco.

La colonna sonora accompagnerà l’intera esperienza con un DJ set curato da DJ LaBlonde, pensato per rafforzare l’atmosfera delle corse futuristiche. L’ingresso costa 15 euro e include l’accesso a tutte le attività, tra esposizioni, incontri e contenuti esclusivi.