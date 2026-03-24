OmniTools trasforma i NAS ASUSTOR in centri completi per editing e produttività

ASUSTOR lancia OmniTools per trasformare i NAS in postazioni di lavoro locali e sicure, eliminando il ricorso al cloud. La suite gratuita consente di modificare PDF, immagini e video direttamente sul dispositivo.

Con il debutto di OmniTools, ASUSTOR amplia le funzioni dei suoi NAS, che smettono di essere semplici archivi per diventare strumenti operativi a tutti gli effetti. La suite, scaricabile gratuitamente da App Central, consente di lavorare su documenti, immagini e video senza uscire dalla rete locale.

Il punto di forza è l’elaborazione interna: tutte le operazioni vengono gestite direttamente dal NAS, senza caricare file su server esterni. Questo approccio riduce i rischi legati alla sicurezza e tutela i dati sensibili, aspetto rilevante per aziende e professionisti che gestiscono contenuti riservati.

Leggi anche: Editing video 4K: connettività 10GbE e le unità NVMe dei NAS ASUSTOR

Tra le funzioni principali spicca la gestione dei PDF. Gli utenti possono unire documenti, dividerli in più parti o ridurne le dimensioni per facilitarne la condivisione. Sono disponibili anche strumenti per annotazioni, firme digitali e conversioni in altri formati, inclusi gli ebook.

La suite include anche strumenti per immagini e contenuti multimediali. È possibile rimuovere sfondi, ridimensionare file in blocco e convertire formati come HEIC o WebP. Per i video, OmniTools permette tagli rapidi, rotazioni e compressioni, oltre all’estrazione dell’audio in pochi passaggi.

Non mancano funzioni aggiuntive pensate per l’organizzazione del lavoro. L’OCR consente di estrarre testo da immagini e documenti scannerizzati, mentre il generatore di QR Code facilita la condivisione di contenuti. Sono inclusi anche strumenti per la gestione di file strutturati come CSV e JSON.

Con questa soluzione, ASUSTOR punta a rendere il NAS un elemento centrale nella gestione quotidiana dei dati, unendo capacità di archiviazione e strumenti di produttività in un unico ambiente controllato.