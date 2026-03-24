Nuki lancia il Keypad 2 NFC con apertura contactless per la casa
Nuki introduce il Tap to Unlock con NFC per aprire la porta di casa senza chiavi né app, sfruttando la stessa tecnologia dei pagamenti contactless. Il nuovo Keypad 2 NFC consente l’accesso con un semplice tocco dello smartphone.
Nuki porta il sistema dei pagamenti contactless davanti alla porta di casa. Con il nuovo Keypad 2 NFC, l’azienda austriaca introduce lo sblocco con un semplice tocco, eliminando la necessità di chiavi fisiche o app aperte. Basta avvicinare lo smartphone al tastierino per entrare.
La tecnologia utilizzata è la NFC, già diffusa nei pagamenti digitali, che permette uno scambio rapido e sicuro di dati a distanza ravvicinata. Applicata alle serrature smart, consente di aprire la porta in pochi secondi, con la stessa immediatezza di una carta contactless.
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Il sistema funziona anche con Apple Home Key e Samsung Digital Home Key, ma richiede una serratura compatibile con Matter, un hub dedicato e un dispositivo supportato. In alternativa, la modalità tramite Nuki App permette l’uso del Tap to Unlock senza dipendere da altri ecosistemi.
Il nuovo keypad amplia le possibilità di accesso: si può entrare con NFC, impronta digitale o codice. Il dispositivo memorizza fino a 20 impronte, 35 chiavi digitali e 200 codici personalizzati, offrendo diverse soluzioni per famiglie o affitti brevi.
Sul fronte sicurezza, ogni accesso è protetto da crittografia end-to-end, la stessa utilizzata nei sistemi di pagamento. I dati restano salvati localmente, mentre il cloud è opzionale. L’installazione è rapida e non richiede cablaggi, grazie al fissaggio con adesivi o viti.
Il Keypad 2 NFC è progettato per resistere a polvere e umidità con certificazione IP54. L’autonomia arriva fino a un anno, grazie a un consumo ridotto dovuto alla connessione non continua tra tastierino e serratura.
Con questo lancio, Nuki è tra le prime aziende a integrare lo standard Aliro, sviluppato per rendere compatibili serrature smart e dispositivi mobili. Il nuovo tastierino è già disponibile al prezzo di 179 euro.