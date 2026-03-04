Faba amplia il Raccontastorie con nuove uscite mensili per bambini

FABA amplia il catalogo del suo Raccontastorie con nuove uscite mensili pensate per bambini da 1 a 6 anni. Dal 12 marzo arrivano nuovi personaggi sonori e dischi audio che puntano su musica, ironia e grandi classici da ascoltare senza schermi.

FABA introduce una nuova modalità di pubblicazione dei contenuti per il suo Raccontastorie. A partire dal 12 marzo, l’azienda lancerà nuovi personaggi e dischi sonori con una cadenza fissa: ogni secondo giovedì del mese. L’obiettivo è ampliare l’offerta audio destinata ai più piccoli e offrire alle famiglie nuovi contenuti da ascoltare senza l’uso di schermi.

Il primo appuntamento porta tre novità pensate per diverse fasce d’età. La prima è Super Nonna e i Super Buffi, un Personaggio Sonoro della linea Faba Originals destinato ai bambini tra i 3 e i 5 anni. La storia mette al centro una nonna diventata leader di una squadra di improbabili supereroi: tra loro Turbo Sonno, Lady Starnuto e Capitan Puzza, impegnati a contrastare i piani della Banda Sgambetti. Il progetto include anche una sigla originale creata appositamente per l’avventura.

Per i più piccoli, tra 1 e 3 anni, arriva invece Canta con Carolina. Il contenuto porta nel mondo audio del Raccontastorie le canzoni di Carolina Benvenga, volto molto seguito sul web con oltre 1,5 miliardi di visualizzazioni su YouTube. Il disco raccoglie quindici brani pensati per essere ascoltati e ballati insieme.

Il terzo titolo è dedicato a un grande classico della letteratura. Con il Disco Sonoro de Il Piccolo Principe, FABA propone una versione audio ridotta del libro di Antoine de Saint-Exupéry, pubblicato per la prima volta ottant’anni fa. Il formato è rivolto ai bambini dai 5 anni e punta a rendere accessibili i temi principali del racconto attraverso l’ascolto.

Il Raccontastorie continua intanto a registrare risultati rilevanti nel mercato italiano. Per il secondo anno consecutivo FABA risulta il giocattolo più venduto in Italia nella fascia 0-6 anni ed è la prima B Corp del settore toys nel Paese. Il dispositivo è oggi presente in circa 480.000 famiglie.

Una ricerca condotta dall’Università di Trieste ha inoltre rilevato che l’ascolto dei contenuti tramite il Raccontastorie contribuisce a migliorare le competenze linguistiche e cognitive dei bambini, con un incremento stimato del 46 per cento.