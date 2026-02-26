My Hero Academia All's Justice accoglie Star and Stripe come primo DLC
Star and Stripe debutta in My Hero Academia All’s Justice come primo DLC grazie al lancio dei contenuti aggiuntivi. L’eroina americana porta il Quirk New Order e introduce nuove strategie nei combattimenti.
Il roster di My Hero Academia All’s Justice si amplia con l’arrivo di Star and Stripe, eroina simbolo degli Stati Uniti e nuovo personaggio giocabile disponibile da subito come contenuto scaricabile.
Dotata del potente Quirk “New Order”, la combattente è in grado di modificare le regole della realtà durante lo scontro, creando situazioni imprevedibili e attacchi ad alto impatto contro gli avversari.
Il DLC può essere acquistato separatamente su tutte le piattaforme dove il titolo è distribuito. In alternativa, il contenuto è incluso senza costi aggiuntivi per chi possiede o acquista la Deluxe Edition, la Ultimate Edition oppure il Bonus Pass Stagionale Carta World Star, che comprende i primi cinque DLC.
Il gioco, ispirato alla celebre serie anime, propone combattimenti in arena 3D con squadre composte da tre personaggi. Le modalità includono sfide PvP e contenuti per giocatore singolo, con un numero elevato di lottatori tratti dall’universo narrativo originale.
My Hero Academia All’s Justice è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.