PS5 Pro punta sull'IA adattiva per stabilizzare i frame rate

Sony sviluppa una nuova IA per PS5 Pro che regola automaticamente le prestazioni per evitare cali di frame rate, adattandosi alle scene più pesanti e migliorando la fluidità nei momenti più caotici.

Una nuova tecnologia allo studio di Sony potrebbe cambiare il modo in cui la PS5 Pro gestisce le prestazioni nei videogiochi. Un brevetto recente descrive un’evoluzione del sistema PSSR, pensata per intervenire in tempo reale quando il carico di lavoro diventa troppo elevato.

Il principio è semplice: l’intelligenza artificiale controlla costantemente CPU e GPU e decide come distribuire le risorse. Nelle sequenze più pesanti, come combattimenti affollati o esplosioni, il sistema riduce leggermente la precisione dell’elaborazione per mantenere stabile il numero di fotogrammi.

Questo intervento è quasi invisibile durante il gioco. L’utente continua a vedere un’immagine nitida, mentre il sistema lavora dietro le quinte per evitare rallentamenti. Quando la scena torna più leggera, l’algoritmo ripristina automaticamente il massimo livello qualitativo.

Con questa soluzione, Sony punta a superare un limite comune nei titoli moderni. Finora, per mantenere i 60 fps, molti giochi abbassavano la risoluzione interna. Il nuovo approccio invece rende più flessibile l’upscaling, riducendo la necessità di tagli drastici alla qualità visiva.

Il brevetto lascia intravedere sviluppi anche oltre l’attuale generazione. Una gestione dinamica delle risorse potrebbe diventare centrale nei prossimi hardware, inclusa una futura PlayStation 6 o dispositivi più compatti dove consumi ed efficienza contano ancora di più.

Non è certo quando questa tecnologia verrà introdotta, ma la direzione è chiara: le prestazioni non dipenderanno solo dalla potenza, ma sempre di più da software intelligenti capaci di adattarsi in tempo reale.