Recensione Ninkear S13

Il 2 in 1 con Intel Core Ultra 5 e AI Boost che punta alla produttività smart

Il mercato dei convertibili continua a crescere e il Ninkear S13 si inserisce in una fascia sempre più interessante: quella dei 2 in 1 sottili, potenti e orientati alla produttività moderna con supporto alle funzioni AI. Parliamo di un dispositivo da 13 pollici che unisce anima tablet e anima notebook, spinto dal nuovo Intel Core Ultra 5 115U, con 16 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe da 1 TB. Sulla carta è una soluzione pensata per studenti, professionisti in mobilità e chi cerca un unico dispositivo per lavoro, studio e intrattenimento leggero. Il focus è chiaro: versatilità, reattività e sfruttamento delle capacità AI integrate nella piattaforma Intel, il tutto con Windows 11 preinstallato e un comparto tecnico che, almeno dalle specifiche ufficiali, promette molto bene.

Materiali e design

Il Ninkear S13 è un 2 in 1 compatto, con dimensioni di 300 x 195 x 10 mm (11,8 x 7,7 x 0,4 pollici), che lo rendono estremamente facile da trasportare nello zaino o in una borsa da lavoro. Il formato è quello classico dei convertibili con tastiera magnetica removibile: in pochi secondi si può passare dalla modalità laptop a quella tablet, adattando il dispositivo al contesto d’uso.La tastiera magnetica permette un aggancio rapido e stabile, trasformando l’S13 in un vero notebook per la scrittura prolungata. In modalità tablet, invece, il touchscreen ad alta precisione diventa protagonista, soprattutto se abbinato alla penna stilo con 4096 livelli di pressione, pensata per prendere appunti, disegnare o lavorare su documenti in modo naturale e fluido.Lo schermo è uno dei punti forti: pannello IPS da 13 pollici con risoluzione 2560 x 1600 (Quad HD+), refresh rate a 60 Hz e copertura 100% sRGB. La luminosità dichiarata di 300 cd/m² e la tecnologia In-Cell garantiscono una buona leggibilità anche in ambienti luminosi. La resa cromatica è naturale, adatta sia alla fruizione multimediale sia a lavori di grafica leggera o editing fotografico non professionale.Sul fronte audio troviamo due altoparlanti stereo da 4? 2W, affiancati da due microfoni digitali con cancellazione del rumore basata su AI. Per le videochiamate sono presenti una fotocamera frontale da 5 MP (fuoco fisso) e una posteriore da 5 MP con autofocus, utile per scansioni rapide di documenti o foto occasionali.Completa il quadro una dotazione porte interessante: una USB 3.0 Type-A e due USB 3.1 Type-C full-function, con supporto a ricarica, trasferimento dati, OTG, uscita video DisplayPort e collegamento di auricolari digitali Type-C. Tramite hub è possibile espandere ulteriormente la connettività, inclusa la rete cablata RJ45.

Hardware e prestazioni

Il cuore del Ninkear S13 è l’Intel Core Ultra 5 115U, processore di nuova generazione dotato di 8 core e 10 thread, affiancato da grafica Intel integrata con frequenza fino a 1,8 GHz. Un aspetto centrale è la presenza della NPU dedicata per l’accelerazione AI, con una potenza dichiarata fino a 11 TOPS, che consente di gestire in modo più efficiente carichi legati all’intelligenza artificiale e alle funzionalità avanzate di Windows 11.Le tecnologie Intel AI Boost promettono una migliore ottimizzazione dei processi e una maggiore efficienza energetica nelle attività quotidiane. L’avvio rapido dichiarato in circa 7 secondi contribuisce a un’esperienza immediata, ideale per chi lavora spesso in mobilità e non vuole perdere tempo tra accensione e operatività.La configurazione con 16 GB di RAM LPDDR5 e SSD PCIe da 1 TB garantisce fluidità nel multitasking: passare da applicazioni Office, navigazione web con molte schede aperte, streaming video in alta risoluzione e persino editing leggero non mette in crisi il sistema. Non è una macchina pensata per gaming pesante o rendering 3D avanzato, ma per giochi semplici e attività creative di medio livello si comporta in modo coerente con la sua categoria.Interessante anche il sistema di raffreddamento con doppia ventola e tubi in rame, progettato per mantenere temperature sotto controllo durante carichi prolungati, migliorando stabilità e costanza delle prestazioni.

Uso quotidiano

Nell’uso di tutti i giorni, il Ninkear S13 si dimostra un dispositivo estremamente flessibile. In modalità laptop è perfetto per scrivere documenti, gestire fogli di calcolo, organizzare dati e lavorare su presentazioni. La modalità tablet, invece, è ideale per navigazione touch, lettura, visione di contenuti in streaming o utilizzo della penna per prendere appunti durante riunioni o lezioni.Il display 2.5K valorizza film e serie TV, con colori brillanti e un buon livello di dettaglio. I due speaker stereo offrono un audio adeguato alla categoria, mentre i microfoni con cancellazione AI migliorano la qualità delle chiamate su piattaforme di videoconferenza.Sul fronte connettività troviamo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0/5.2 (a seconda delle specifiche riportate), che assicurano connessioni stabili e veloci sia in ambienti domestici sia in ufficio. La batteria garantisce fino a 7-8 ore di utilizzo dichiarato, un valore in linea con l’uso lavorativo standard, mentre la ricarica rapida PD da 65W tramite USB-C consente di recuperare energia in tempi contenuti. L’alimentatore GaN incluso punta sulla portabilità, risultando più compatto rispetto ai caricabatterie tradizionali.Nel complesso, il S13 si rivela un compagno affidabile per pendolari, professionisti in viaggio e studenti che cercano un unico dispositivo capace di coprire più scenari senza sacrificare potenza e versatilità.

Conclusioni

Il Ninkear S13 è un 2 in 1 moderno che punta forte sulla combinazione tra portabilità, hardware aggiornato e funzionalità AI. L’Intel Core Ultra 5 115U con NPU dedicata rappresenta un valore aggiunto in ottica futura, mentre i 16 GB di RAM e l’SSD da 1 TB offrono una base solida per produttività e multitasking.Il display 13" 2.5K 100% sRGB è uno dei punti di forza, così come la doppia modalità d’uso con tastiera magnetica e penna stilo a 4096 livelli. Non è un dispositivo pensato per carichi professionali estremi o gaming avanzato, ma per lavoro d’ufficio, studio, creatività leggera e intrattenimento rappresenta una soluzione equilibrata e concreta.In definitiva, il Ninkear S13 si propone come un convertibile completo e attuale, capace di rispondere alle esigenze della produttività moderna con un occhio attento all’AI e alla mobilità.

Voto finale: 8.5/10

Pro

Intel Core Ultra 5 115U con NPU AI dedicata

16 GB LPDDR5 + 1 TB SSD PCIe

Display 13" 2560x1600, 100% sRGB

Design 2 in 1 con tastiera magnetica

Supporto penna 4096 livelli

Wi-Fi 6 e ricarica rapida 65W PD

