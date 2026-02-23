Alanzq conquista Bologna: il primo Regional Qualifier di Riftbound in Italia

Dopo un weekend di competizione a Bologna, Mateusz “Alanzq” Jasi?ski è stato incoronato vincitore del primo Regional Qualifier in Europa per il gioco di carte collezionabili (TCG) Riftbound: League of Legends.

Alanzq, giocatore polacco ed ex campione del mondo di Legends of Runeterra, ha sconfitto 1503 concorrenti al Bologna Firenze Exhibition Center, aggiudicandosi il Riftbound Regional Qualifier: Bologna. L’evento ha registrato oltre 3000 partecipanti che si sono trovati a celebrare il titolo di Alanzq, che ha utilizzato uno dei campioni più amati dai fan, Ezreal, verso una vittoria da quasi imbattuto nella giornata di domenica 22 febbraio. I giocatori che si sono classificati nella Top 32 riceveranno una parte del montepremi di 25.000 dollari, con 6.000 dollari assegnati ad Alanzq per il primo posto.

Commentando la sua vittoria, Alanzq ha dichiarato che è stato “Assolutamente incredibile, non vedo l’ora di rifarlo a Las Vegas.”

Riftbound è il TCG fisico di Riot Games, che porta il profondo lore e i campioni iconici di League of Legends in un formato strategico e competitivo. Il Regional Qualifier rappresenta il primo evento con la nuova espansione del TCG, Riftbound: Spiritforged, che introduce nuovi campioni, potenti nuove meccaniche e ulteriori carte con illustrazioni alternative.

Riftbound è stato lanciato con un solido programma di Organized Play, con Regional Qualifier in programma durante tutto l’anno in Nord America, EMEA, Sud-Est Asiatico e Australia, incluse città come Lille, Atlanta, Sydney, Vancouver, Utrecht, Hartford, Barcellona, Singapore, Los Angeles e altre ancora. Con la conclusione di Bologna, il Regional Qualifier si sposterà a Las Vegas, Nevada (USA), dal 27 febbraio al 1° marzo.