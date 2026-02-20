Creality Falcon T1 il laser modulare che unisce potenza e versatilità

Creality presenta Falcon T1, sistema laser modulare progettato per unire più tecnologie in un’unica macchina. La nuova piattaforma nasce per chi lavora su materiali diversi e cerca velocità elevata senza rinunciare alla sicurezza.

Creality introduce il Falcon T1, una soluzione pensata per chi utilizza incisione e taglio laser in ambito professionale o avanzato. La macchina nasce con un’impostazione diversa rispetto ai modelli tradizionali, puntando su adattabilità e utilizzo su più fronti produttivi.

La caratteristica principale è la struttura modulare 5-in-1, che permette di lavorare con diverse sorgenti laser sulla stessa base. Si passa dal diodo fino a tecnologie più avanzate come fiber, MOPA e UV, senza dover cambiare macchina. Questo consente di incidere e tagliare materiali differenti come legno, plastica, pelle e metallo con un solo sistema.

Leggi anche: Creality Falcon T1: Incisore Laser 5 in uno con Sicurezza Certificata

Sul piano delle prestazioni, il Falcon T1 utilizza una tecnologia Galvo con specchi mobili. Questo sistema consente lavorazioni molto rapide rispetto ai classici laser cartesiani, mantenendo una precisione elevata anche nei dettagli più complessi. Il risultato sono incisioni pulite e tempi ridotti, adatti anche a produzioni più intensive.

Grande attenzione anche alla sicurezza. La macchina è dotata di una struttura completamente chiusa certificata Classe 1, che permette l’utilizzo in ambienti condivisi senza rischi. Il sistema protetto lo rende adatto non solo a professionisti, ma anche a scuole, laboratori e studi di progettazione.

Il Falcon T1 è progettato per crescere nel tempo. Si parte da una configurazione base e si possono aggiungere moduli in base alle necessità operative, evitando di sostituire l’intera macchina. Un’impostazione pensata per chi vuole sviluppare attività produttive senza ripartire da zero.

Per il lancio, Creality ha attivato una promozione sullo store europeo. Inserendo il codice CREALITY10 durante l’acquisto è possibile ottenere uno sconto immediato, con condizioni legate alle offerte attive nel periodo.

Con questa proposta, Creality punta su un sistema che combina modularità, velocità e sicurezza, offrendo una piattaforma unica per lavorazioni diverse e contesti operativi anche molto distanti tra loro.