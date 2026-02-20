Razer presenta Huntsman Signature Edition, tastiera premium in edizione limitata

Razer lancia la Huntsman Signature Edition e punta su materiali di pregio per offrire una tastiera di fascia alta pensata per gamer e appassionati, prodotta in soli 1.337 esemplari numerati con lavorazioni curate nei dettagli.

Razer ha annunciato la nuova Huntsman Signature Edition, una tastiera di fascia alta pensata per chi cerca prestazioni elevate e un design curato. Il modello arriva in edizione limitata, con appena 1.337 unità numerate, e si colloca al vertice della gamma del marchio.

Alla base del progetto c’è un lungo lavoro su tecnologia e materiali. Ogni esemplare viene realizzato attraverso lavorazioni CNC, trattamenti di anodizzazione e lucidature manuali, con controlli qualità individuali. Il risultato è una struttura solida e rifinita, pensata per durare nel tempo.

Sotto il profilo tecnico, la tastiera integra switch ottici analogici di seconda generazione, capaci di offrire attivazioni rapide e regolabili. Il sistema HyperPolling raggiunge gli 8.000 Hz, riducendo al minimo la latenza, mentre la modalità Rapid Trigger consente input veloci e ripetuti con estrema precisione, caratteristica utile soprattutto nel gaming competitivo.

Il telaio è realizzato in alluminio 6063 lavorato e anodizzato, con componenti esterni trattati tramite finitura PVD, soluzione adottata anche in ambiti come orologeria e automotive. Le superfici vengono poi rifinite a mano per ottenere un effetto lucido, capace di riflettere la luce in modo uniforme.

Anche i dettagli sono stati curati con attenzione: i keycap in PBT doubleshot hanno una texture studiata per resistere all’usura, mentre alcuni elementi, come il logo metallico, presentano una finitura a specchio che completa l’estetica della tastiera.

All’interno trova spazio una struttura multistrato progettata per migliorare l’acustica durante la digitazione. L’uso di materiali fonoassorbenti e schiume dedicate contribuisce a un suono pieno e uniforme, oltre a una risposta dei tasti più precisa e costante.

Con questa tastiera, Razer punta a un pubblico che utilizza il proprio setup sia per lavoro sia per gioco, offrendo un prodotto che unisce prestazioni, cura costruttiva e una forte attenzione al design. La dotazione include anche una garanzia di cinque anni.