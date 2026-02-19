Ticket to Ride sbarca su Netflix con film e serie ispirati al celebre gioco

Ticket to Ride diventa un progetto Netflix grazie a un accordo globale con Asmodee che porta il celebre gioco da tavolo sullo schermo. In sviluppo un film e altri contenuti, con un team creativo già al lavoro.

Netflix punta su Ticket to Ride e firma un’intesa internazionale con Asmodee per trasformare il popolare gioco da tavolo in contenuti audiovisivi. L’accordo assegna alla piattaforma i diritti esclusivi a livello globale, segnando il debutto assoluto del titolo sullo schermo.

Il progetto non si limiterà a un solo formato. Sono previsti film, serie e produzioni non fiction, con l’obiettivo di tradurre il ritmo e la semplicità del gioco in storie accessibili a un pubblico ampio. La prima produzione già avviata è un lungometraggio firmato da Ben Mekler e Chris Amick.

Alla produzione lavorano Darren Kyman per Asmodee, insieme a Eric e Kim Tannenbaum per The Tannenbaum Company. Coinvolti anche Jonathan Levine e Gillian Bohrer per Megamix. Tra i produttori esecutivi figura Alan R. Moon, ideatore del gioco.

Lanciato oltre vent’anni fa, Ticket to Ride ha superato i 20 milioni di copie vendute, con traduzioni in più di 30 lingue. Il successo nasce da regole immediate e da una meccanica basata sulla costruzione di tratte ferroviarie, che negli anni ha dato vita a numerose versioni e mappe.

Per Netflix si tratta di un ulteriore passo nella trasformazione di giochi e franchise in contenuti seriali e cinematografici. Nel catalogo figurano già produzioni come Arcane, Castlevania e altri adattamenti legati al mondo del gaming.

L’operazione rafforza anche la strategia di Asmodee, impegnata a portare i propri marchi oltre il tavolo da gioco, sfruttando nuovi linguaggi e raggiungendo spettatori in tutto il mondo.