Corsair lancia i case 4000D Nova e Galaxy con finiture color-shift e design modulare

Corsair presenta i case 4000D Vault Series Nova e Galaxy con vernici color-shift che cambiano tonalità alla luce. I nuovi modelli puntano su estetica variabile e maggiore personalizzazione per configurazioni PC avanzate.

Corsair amplia la gamma FRAME 4000D con due versioni in edizione limitata, Nova e Galaxy, caratterizzate da una verniciatura capace di cambiare colore in base alla luce e all’angolazione. Il modello Nova varia dal blu all’azzurro con riflessi viola, mentre Galaxy passa dal rosa al verde fino al grigio.

Entrambi i case riprendono la struttura della serie FRAME 4000D introducendo alcune modifiche mirate. Tra queste una copertura compatta per l’alimentatore che libera spazio per una ventola da 120 mm sul fondo, un pannello laterale in vetro temperato e un frontale aggiornato nei comandi e nelle connessioni.

Il pannello I/O frontale integra tre porte USB Type-C, una delle quali arriva a 20 Gbps, affiancate da due da 5 Gbps. Non manca il jack audio da 3,5 mm e un pulsante di accensione con illuminazione ARGB, basato su switch meccanico sostituibile per modificare la risposta al tocco.

I modelli della Vault Series sono contraddistinti da un badge in alluminio numerato e fissato sulla parte superiore. Il sistema modulare FRAME consente di sostituire componenti, pannelli e accessori, adattando il case alle esigenze di chi assembla il PC.

Il sistema di montaggio ventole InfiniRail permette configurazioni flessibili, con supporto fino a ventole da 200 mm sul frontale e 140 mm nella parte superiore. Questa soluzione facilita l’uso di ventole più grandi senza ostacolare il flusso d’aria.

Il case supporta configurazioni con doppio radiatore da 360 mm e offre più punti di installazione, tra frontale, top e lati. Il pannello anteriore con struttura tridimensionale favorisce il passaggio dell’aria, mentre lo spazio interno consente l’installazione fino a 13 ventole da 120 mm.

Per le schede video è presente un supporto anti-flessione che mantiene la GPU in posizione corretta. Il pannello interno può essere usato per nascondere i cavi oppure rimosso per aggiungere ulteriori ventole, migliorando la ventilazione.

Sul fronte archiviazione, i tray modulari ospitano un disco da 3,5 pollici o due SSD da 2,5 pollici e possono essere rimossi per liberare spazio. Il sistema è compatibile con iCUE LINK, grazie a punti di fissaggio aggiuntivi e a uno spazio dedicato per il controller.

I nuovi case vengono venduti senza ventole, lasciando all’utente la scelta dei componenti di raffreddamento. La disponibilità è immediata tramite lo store ufficiale e i rivenditori autorizzati, con una garanzia di due anni.