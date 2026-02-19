Xenoblade Chronicles X Definitive Edition su Nintendo Switch 2 con grafica fino a 4K

Xenoblade Chronicles X Definitive Edition arriva su Nintendo Switch 2 con grafica migliorata e prestazioni elevate grazie al supporto fino al 4K e 60 fps. Il gioco propone un vasto mondo alieno e combattimenti dinamici con mech pilotabili.

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition debutta su Nintendo Switch 2 con una versione aggiornata che punta su prestazioni più elevate e una resa visiva più definita. In modalità TV il titolo raggiunge i 4K a 60 fotogrammi al secondo, mentre in portatile si attesta a 1080p mantenendo la stessa fluidità.

La storia è ambientata nel 2054, dopo la distruzione della Terra. I pochi sopravvissuti fuggono a bordo di una nave-colonia che finisce per schiantarsi su Mira, un pianeta sconosciuto e ostile. Qui prende forma l’avventura, con un protagonista personalizzabile chiamato a esplorare territori vasti e pieni di pericoli.

Il sistema di combattimento resta uno dei punti centrali, con scontri dinamici e numerose abilità da combinare. I nemici variano per dimensioni e difficoltà, costringendo a strategie sempre diverse. Tra gli elementi più spettacolari ci sono gli Skell, potenti mech che possono volare, trasformarsi in veicoli e dominare le battaglie, ma solo dopo aver guadagnato l’accesso tramite l’organizzazione BLADE.

Non manca la componente online. È possibile unirsi ad altri giocatori, fino a 31 partecipanti, per portare a termine missioni condivise come la raccolta di oggetti o l’eliminazione di specifici bersagli. Squadre più piccole, fino a quattro membri, possono affrontare insieme sfide più impegnative. Durante la campagna è anche possibile integrare nella propria squadra gli avatar creati da altri utenti.

Chi possiede già la versione per Nintendo Switch può scaricare un pacchetto di aggiornamento dedicato. L’edizione fisica del gioco è prevista per il 16 aprile 2026, mentre la versione digitale è già disponibile.