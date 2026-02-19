SEGA Football Club Champions arriva su PC con crossplay e sconto sugli acquisti
SEGA Football Club Champions debutta su PC grazie a Google Play Games e amplia l’esperienza gestionale con crossplay e salvataggi condivisi. Disponibile gratis, offre anche uno sconto temporaneo sugli acquisti in-game fino al 2 marzo.
SEGA Football Club Champions sbarca ufficialmente su PC attraverso Google Play Games, permettendo ai giocatori di gestire la propria squadra con maggiore comodità e controllo. Il titolo, gratuito, porta l’esperienza manageriale calcistica su una nuova piattaforma, mantenendo tutte le funzionalità principali già presenti su mobile.
Chi decide di iniziare una nuova carriera può partire dalle categorie locali e costruire il proprio club passo dopo passo, fino a competere su scala internazionale. L’obiettivo resta quello di trasformare una squadra emergente in una realtà vincente, affrontando campionati sempre più impegnativi.
Tra le caratteristiche principali spiccano il crossplay e i salvataggi condivisi, che consentono di passare dal PC al dispositivo mobile senza perdere i progressi. Una soluzione che rende il gioco più flessibile, adattandosi ai tempi e alle abitudini dei giocatori.
In occasione del lancio su PC è disponibile anche una promozione limitata: uno sconto del 15% sugli acquisti in-game, fino a un massimo di 12 euro. L’offerta resta valida fino al 2 marzo, con condizioni specifiche applicate.
Il gameplay ruota attorno alla gestione completa del club, dalle scelte tattiche al mercato dei trasferimenti. Ogni decisione incide sul rendimento della squadra, in un percorso che alterna momenti difficili a risultati importanti.