Goodnight Universe su Nintendo Switch 2 usa la fotocamera come controller

Goodnight Universe arriva su Nintendo Switch 2 con la fotocamera usata come controller grazie a un nuovo aggiornamento. Il sistema riconosce occhi e movimenti del volto, offrendo un’interazione più diretta e un gameplay diverso.

Skybound Games e Nice Dream introducono su Nintendo Switch 2 una nuova modalità per Goodnight Universe che sfrutta la fotocamera come sistema di controllo. L’aggiornamento consente di giocare utilizzando espressioni facciali e movimenti degli occhi, insieme a una serie di miglioramenti grafici che rendono l’esperienza più definita.

Per utilizzare correttamente la funzione, la fotocamera va posizionata in un ambiente ben illuminato a circa mezzo metro di distanza. Durante la calibrazione è possibile verificare inquadratura e luce tramite la modalità dedicata. Il sistema riconosce segnali come battiti di ciglia e cambi di espressione, confermando il corretto funzionamento.

Il gioco segue la storia di Isaac, un neonato di sei mesi dotato di poteri psichici. Il bambino cerca affetto e accettazione, mentre una società tecnologica tenta di sfruttarlo. L’interazione tramite fotocamera amplia il modo in cui il giocatore entra nella narrazione, rendendo ogni azione legata ai movimenti reali del volto.

Pubblicato in digitale nel novembre 2025, il titolo ha ottenuto riscontri molto positivi, raggiungendo una valutazione del 96% su Steam. Ha inoltre conquistato premi come il Miglior Gioco Internazionale al SXSW Sydney 2025 e il Tribeca Games Award nel 2024.

Nel cast vocale figurano Lewis Pullman nel ruolo di Isaac, insieme a Kerri Kenney-Silver, Al Madrigal e Tessa Espinola che interpretano la famiglia del protagonista. Tra le voci secondarie compaiono Beau Bridges, Timothy Simons e Sarah Burns.

Sono disponibili anche le edizioni fisiche per Switch 2 e PlayStation 5, che includono il gioco completo, codici per la colonna sonora digitale e un artbook con illustrazioni originali realizzate dal team di sviluppo.