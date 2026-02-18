Origament A Paper Adventure arriva su Steam con una demo tra origami e mondi da esplorare

Origament A Paper Adventure debutta con una demo su Steam perché Space Sauce Studio vuole mostrare un platform rilassante incentrato su una lettera smarrrita che attraversa mondi di carta, tra Venezia medievale e foreste giapponesi.

Space Sauce Studio, insieme ad Assemble Entertainment, ha presentato Origament A Paper Adventure, un platform che punta su atmosfere leggere e suggestive. Il gioco mette al centro una lettera perduta, impegnata a raggiungere il proprio destinatario attraversando scenari che cambiano forma e stile.

Il viaggio si sviluppa tra ambientazioni molto diverse tra loro: dai tetti della Venezia medievale alle foreste giapponesi, passando per giungle fitte e territori ispirati al Far West. A fare compagnia c’è anche un piccolo gatto, presenza costante lungo tutto il percorso.

La particolarità del gameplay sta nella possibilità di trasformarsi in varie figure di carta. Ogni forma garantisce abilità differenti: si può diventare una barchetta per seguire la corrente, oppure un aeroplanino per sorvolare i livelli. Le trasformazioni servono a superare ostacoli e scoprire nuovi percorsi.

Ogni area è costruita come un microcosmo ricco di dettagli, con personaggi insoliti, enigmi accessibili e segreti nascosti tra le pieghe degli scenari. L’esplorazione procede senza fretta, accompagnata da un ritmo volutamente tranquillo.

L’esperienza evita combattimenti e nemici, puntando invece su ambientazioni curate e su una narrazione discreta. Il risultato è un’avventura pensata per chi cerca un momento di pausa, con enigmi semplici e panorami da osservare con calma.

Una demo aggiornata è già disponibile su Steam, mentre l’uscita completa di Origament A Paper Adventure è prevista su PC nella primavera del 2026.