ManageEngine potenzia Site24x7 con intelligenza causale e AI per ridurre i tempi di recovery

ManageEngine introduce nuove funzioni di intelligenza causale per Site24x7 per ridurre i tempi di risposta agli incidenti, grazie ad agenti AI e automazione che individuano rapidamente le cause dei guasti nei sistemi IT complessi.

ManageEngine amplia le capacità della piattaforma Site24x7 integrando strumenti di intelligenza artificiale progettati per accelerare la gestione degli incidenti. L’obiettivo è ridurre i tempi di ripristino dei servizi e mantenere gli standard previsti dagli accordi SLA, limitando l’impatto sui clienti.

Le infrastrutture IT attuali, distribuite tra cloud ibridi, microservizi e reti in continua evoluzione, producono una quantità enorme di dati. Quando qualcosa si rompe, individuare l’origine del problema richiede tempo e spesso porta a lunghi disservizi. I team tecnici si trovano a gestire segnali frammentati, con difficoltà nel collegare eventi e anomalie.

Le nuove funzioni puntano a risolvere proprio questo nodo. L’introduzione della intelligenza causale consente di collegare automaticamente eventi e dipendenze tra applicazioni, infrastrutture e rete, mostrando non solo l’anomalia ma anche la sua origine e gli effetti a catena.

Accanto a questo, arrivano agenti AI configurabili che supportano i team nelle attività operative. Questi sistemi possono essere adattati alle esigenze aziendali, seguire procedure definite e intervenire con azioni guidate, rendendo più rapida e uniforme la risposta agli incidenti.

Un altro elemento chiave è la presenza di una base agentica gestita tramite MCP, che stabilisce regole, controlli e modalità di accesso ai dati. In questo modo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale resta allineato alle policy aziendali, con maggiore sicurezza e tracciabilità.

La gestione operativa viene completata da un sistema di orchestrazione che coordina gli interventi tramite flussi strutturati e runbook ripetibili. Le azioni possono essere approvate e monitorate passo dopo passo, garantendo controllo anche nei processi automatizzati.

Secondo i primi riscontri, l’uso combinato di queste tecnologie permette di ridurre drasticamente il numero di alert inutili e di accelerare l’individuazione dei problemi reali. Le funzionalità AIOps sono già disponibili per gli utenti dei piani Professional ed Enterprise della piattaforma.