ManageEngine potenzia Site24x7 con intelligenza causale e AI per ridurre i tempi di recovery

Giuseppe Saieva | 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

ManageEngine introduce nuove funzioni di intelligenza causale per Site24x7 per ridurre i tempi di risposta agli incidenti, grazie ad agenti AI e automazione che individuano rapidamente le cause dei guasti nei sistemi IT complessi.

ManageEngine
ManageEngine potenzia Site24x7 con intelligenza causale e AI per ridurre i tempi di recovery

ManageEngine amplia le capacità della piattaforma Site24x7 integrando strumenti di intelligenza artificiale progettati per accelerare la gestione degli incidenti. L’obiettivo è ridurre i tempi di ripristino dei servizi e mantenere gli standard previsti dagli accordi SLA, limitando l’impatto sui clienti.

Le infrastrutture IT attuali, distribuite tra cloud ibridi, microservizi e reti in continua evoluzione, producono una quantità enorme di dati. Quando qualcosa si rompe, individuare l’origine del problema richiede tempo e spesso porta a lunghi disservizi. I team tecnici si trovano a gestire segnali frammentati, con difficoltà nel collegare eventi e anomalie.

Leggi anche: Premier Conte : Recovery in tempi rapidi, riforma Mes responsabili Camere

Le nuove funzioni puntano a risolvere proprio questo nodo. L’introduzione della intelligenza causale consente di collegare automaticamente eventi e dipendenze tra applicazioni, infrastrutture e rete, mostrando non solo l’anomalia ma anche la sua origine e gli effetti a catena.

Accanto a questo, arrivano agenti AI configurabili che supportano i team nelle attività operative. Questi sistemi possono essere adattati alle esigenze aziendali, seguire procedure definite e intervenire con azioni guidate, rendendo più rapida e uniforme la risposta agli incidenti.

Un altro elemento chiave è la presenza di una base agentica gestita tramite MCP, che stabilisce regole, controlli e modalità di accesso ai dati. In questo modo l’utilizzo dell’intelligenza artificiale resta allineato alle policy aziendali, con maggiore sicurezza e tracciabilità.

La gestione operativa viene completata da un sistema di orchestrazione che coordina gli interventi tramite flussi strutturati e runbook ripetibili. Le azioni possono essere approvate e monitorate passo dopo passo, garantendo controllo anche nei processi automatizzati.

Secondo i primi riscontri, l’uso combinato di queste tecnologie permette di ridurre drasticamente il numero di alert inutili e di accelerare l’individuazione dei problemi reali. Le funzionalità AIOps sono già disponibili per gli utenti dei piani Professional ed Enterprise della piattaforma.