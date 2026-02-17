Condividi le tue creazioni su Pinterest dal client di WoW

Da quando è entrato in accesso anticipato lo scorso dicembre, il sistema degli Alloggi ha conquistato Azeroth, dando vita a straordinarie creazioni abitabili dai personaggi. A partire da oggi, i giocatori e le giocatrici avranno una nuova casa dove condividere le proprie opere (e molto altro) su Pinterest direttamente dal client di gioco.

Grazie a una collaborazione unica nel suo genere, Pinterest unirà la community permettendo ai giocatori e alle giocatrici di World of Warcraft di acquisire immagini direttamente dal gioco e pubblicarle sui loro account Pinterest collegati utilizzando il giocattolo di gioco Fotocamera Pin-o-Matic.

Leggi anche: Doc 3 - Nelle tue mani, Finale Stasera su Rai 1: le anticipazioni 7 marzo 2023

Pubblicando le proprie opere direttamente su Pinterest, i giocatori e le giocatrici potranno creare tavole di stile e raccolte delle loro creazioni degli Alloggi e momenti di gioco preferiti per promuovere la propria creatività e ispirare l'intera community, mentre continuano a prepararsi alle imminenti battaglie in arrivo con l'espansione Midnight, che uscirà in tutto il mondo il 3 marzo.