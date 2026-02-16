Nasce oggi MSI Consiglia

Il primo appuntamento è con un laptop potente e innovativo, a meno di 1500 euro

In uno scenario di mercato complesso e in evoluzione, MSI lancia “MSI Consiglia” un’iniziativa per segnalare ai consumatori prodotti di alto profilo tecnologico a prezzi particolarmente competitivi, offrendo agli utenti il prodotto di volta in volta con il miglior rapporto tra valore e prestazioni. Questa rubrica sarà pubblicata ogni lunedì sulle pagine Facebook e Instagram di MSI Italia.

Leggi anche: MSI Claw 8 AI+ disponibile da oggi

Il prodotto di oggi: MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-024IT

Il primo prodotto selezionato per questo appuntamento è il laptop MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG-024IT, disponibile per la prima volta dal lancio a meno di 1500 euro, un PC di fascia alta che unisce prestazioni, design e funzionalità d’intelligenza artificiale, ideale per professionisti, creativi e power user.

Caratteristiche principali

CPU Intel Core Ultra 7 258V con NPU per AI, prestazioni elevate e consumi ottimizzati

Design sottile e resistente in alluminio e magnesio

MSI AI Engine + Copilot per ottimizzazione automatica e supporto alla creatività

Display OLED 16:10 con colori vibranti e contrasto elevato

Connettività completa: Thunderbolt 4, HDMI, USB-A, USB-C e lettore SD

2 anni di garanzia MSI (valida anche per Partita IVA)

È possibile acquistare questo laptop AI in promozione dallo store MSI e su Amazon.