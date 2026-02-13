Motorola, l'intelligenza artificiale guida l'amore della Gen Z

La Generazione Z usa sempre più l’intelligenza artificiale per vivere relazioni e ricorrenze. Dai regali ai messaggi romantici, la tecnologia entra nella quotidianità e cambia il modo di esprimere sentimenti.

Per molti giovani tra i 13 e i 24 anni, l’intelligenza artificiale è diventata un alleato anche nelle relazioni. In occasione di San Valentino, un sondaggio condotto da Motorola su 600 utenti della Generazione Z mostra come gli strumenti digitali siano ormai parte integrante della vita sentimentale.

Oltre la metà degli intervistati dichiara di utilizzare l’AI per trovare idee regalo, scrivere messaggi personalizzati o organizzare momenti di coppia. In particolare, circa sei ragazzi su dieci cercano suggerimenti per regali e decorazioni, mentre più della metà si affida alla tecnologia per comunicare in modo creativo con il partner.

Secondo Giorgia Bulgarella, Marketing Director di Motorola Italia, i giovani non vedono l’AI come un sostituto delle emozioni, ma come un supporto per esprimersi meglio. L’uso di questi strumenti permette di personalizzare contenuti e rendere più immediata la comunicazione, senza rinunciare alla spontaneità.

L’azienda ha analizzato queste abitudini anche per valorizzare moto ai, il sistema proprietario integrato negli smartphone del marchio. La piattaforma punta a semplificare l’interazione con il dispositivo e a offrire funzioni utili nella vita quotidiana.

Tra le caratteristiche principali ci sono strumenti per migliorare le fotografie, come il Photo Enhancement Engine e le modalità Signature Style e Action Shot, oltre a funzioni dedicate all’organizzazione personale e alla creatività. Applicazioni come Aggiornami, Attenzione e Ricordati aiutano nella gestione delle attività, mentre Next Move, Playlist Studio e Image Studio permettono di generare contenuti e suggerimenti in tempo reale.

L’utilizzo dell’AI si estende così anche ai momenti più personali, trasformando smartphone e applicazioni in strumenti capaci di accompagnare gli utenti nelle esperienze quotidiane e nelle occasioni speciali.