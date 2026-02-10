Tineco: offerte di San Valentino per una casa più smart e funzionale

San Valentino diventa l’occasione per rinnovare la casa con elettrodomestici intelligenti. Tineco lancia una serie di promozioni dedicate, disponibili su Amazon a febbraio, con sconti su lavapavimenti, aspirapolvere e soluzioni per tappeti.

Per la festa degli innamorati, Tineco punta sulla casa come spazio da curare e valorizzare ogni giorno. Dal 9 al 22 febbraio, una selezione di dispositivi per la pulizia entra in promozione su Amazon, con soluzioni pensate per semplificare le attività quotidiane e adattarsi agli ambienti moderni.

Il modello di punta è il FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, lavapavimenti con vapore integrato che combina aspirazione ad alte prestazioni e vapore a 160°C per una pulizia profonda. Il design completamente reclinabile consente di arrivare sotto mobili e superfici basse, mentre la tecnologia ReverseScrub aiuta a rimuovere anche lo sporco più difficile. Il sistema FlashDry gestisce automaticamente pulizia e asciugatura del rullo. Il prezzo promozionale è fissato a 799 euro dal 9 al 15 febbraio.

Dal 16 al 22 febbraio scende di prezzo anche il FLOOR ONE S9 Master, pensato per chi cerca precisione e praticità in un unico dispositivo. Il getto di acqua calda ad alta pressione della tecnologia ThermoBlast scioglie le macchie ostinate, mentre il profilo ultrasottile da 9,9 cm facilita la pulizia sotto letti e divani. In offerta a 629 euro rispetto ai 699 di listino.

Nello stesso periodo, dal 9 al 15 febbraio, è disponibile in promozione il FLOOR ONE S7 Stretch Ultra. Questo modello senza fili lavora con un sistema di lavaggio continuo che separa acqua pulita e sporca, garantendo un rullo sempre pulito. L’autopulizia raggiunge gli 85°C e completa il ciclo in pochi minuti. Il prezzo scontato è di 439 euro.

Per chi preferisce un aspirapolvere tradizionale, il PURE ONE S70 offre fino a 95 minuti di autonomia e un sistema di filtrazione a sei stadi. La spazzola intelligente si adatta automaticamente a pavimenti e tappeti, mentre i sensori regolano potenza e illuminazione in base allo sporco rilevato. Dal 9 al 15 febbraio è proposto a 449 euro.

Più orientato alla massima autonomia è il PURE ONE STATION 5 Pro, dotato di stazione di svuotamento automatico e sistema di autopulizia completo. L’aspirazione da 200AW, la spazzola anti-groviglio e il tubo pieghevole permettono di lavorare senza interruzioni anche nelle zone meno accessibili. In offerta a 459 euro nello stesso periodo.

Chi deve intervenire su tappeti e moquette può puntare sul CARPET ONE Cruiser. Il lavatappeti combina aspirazione da 130 W, asciugatura rapida a 75°C e sensori intelligenti che regolano automaticamente acqua e potenza. Il risultato sono superfici pulite e asciutte in tempi ridotti. Il prezzo promozionale è di 599 euro dal 9 al 15 febbraio.