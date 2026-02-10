Cataclisma - prossimo capitolo di Hearthstone

È L'ALBA DI UN NUOVO ANNO PER HEARTHSTONE. Durante i Riflettori puntati il team ha svelato Cataclisma, la prossima espansione del gioco, con un nuovissimo trailer cinematografico. È stata inoltre tracciata la rotta per un emozionante Anno dello Scarabeo, oltre alla presentazione di un'infinità di eventi della community e regali.

Al termine di Oltre i Flussi Temporali, Murozond ha distrutto la Clessidra del Tempo, scatenando una minaccia apocalittica nella nostra linea temporale. A minacciare Azeroth non è un Alamorte qualunque, bensì quello che è uscito vincitore dal proprio Cataclisma. In arrivo il 17 marzo, l'espansione Cataclisma migliora l'amata meccanica Colosso, introduce due nuove abilità (Proclamazione e Spaccatura) e aggiunge Magie Leggendarie specifiche per ogni classe, che racchiudono in sé i momenti salienti degli eroi del tempo.

Insieme all'espansione Cataclisma troverete anche una serie di eventi all'interno del gioco e non, oltre a un bottino di ricompense degno di un drago per tutti i giocatori e le giocatrici. Collaborate per reclutare gli Stormi dei Draghi e respingere le forze di Alamorte, mentre Cromie viaggia nel tempo per trovare alleati nelle espansioni precedenti. Al suo ritorno, tutte le carte di Nel Sogno di Smeraldo e La Città Perduta di Un'Goro (incluse quelle Dorate) saranno disponibili per tutti i giocatori e le giocatrici a partire dal 10 marzo. Queste "carte di prova" saranno sbloccate per chiunque giochi durante il ciclo dell'espansione.

"L'obiettivo di quest'anno è semplice: mantenere alti interesse e divertimento e il meta in continua evoluzione", ha dichiarato il produttore esecutivo Nathan Lyons-Smith. Con Cataclisma ha inizio il nuovo capitolo di Hearthstone.