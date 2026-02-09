Pokémon festeggia 30 anni con la campagna globale Qual è il tuo preferito?

Dodici mesi di iniziative per i 30 anni di Pokémon partono da una domanda che unisce generazioni. La nuova campagna globale debutta al Super Bowl e coinvolge fan, celebrità ed eventi in tutto il mondo.

The Pokémon Company International apre ufficialmente le celebrazioni per il trentesimo anniversario del franchise con “Qual è il tuo preferito?”, una campagna mondiale pensata per accompagnare la community per un intero anno tra iniziative digitali ed eventi dal vivo.

Il debutto è avvenuto su un palcoscenico planetario come il Super Bowl LX, dove è stato trasmesso lo spot di lancio. Al centro del video c’è la domanda che da sempre accende discussioni tra gli Allenatori, capace di attraversare epoche e pubblici diversi.

Il filmato riunisce volti noti dello spettacolo, dello sport e della musica, tutti legati al mondo Pokémon da una passione personale. Le loro scelte raccontano quanto il brand sia entrato stabilmente nell’immaginario pop globale negli ultimi trent’anni.

Secondo la dirigenza dell’azienda, la campagna nasce per valorizzare ciò che ha sempre reso Pokémon riconoscibile: la capacità di creare legami immediati tra persone diverse partendo da un personaggio preferito. Un approccio che ha permesso al marchio di crescere insieme a più generazioni.

Dopo il lancio mediatico, il testimone passa ai fan. Su Pokémon GO debutta una nuova funzione che consente di fotografare il proprio Pokémon del cuore e condividere lo scatto sui social con l’hashtag #Pokemon30, trasformando il gioco mobile in una vetrina globale delle preferenze della community.

Il calendario proseguirà con appuntamenti dal vivo pensati per pubblici differenti. Gli eventi “Giornata radiosa” punteranno su attività familiari, mentre le “Serate elettrizzanti” saranno dedicate agli Allenatori cresciuti con il brand. Date e sedi verranno comunicate nei prossimi mesi.