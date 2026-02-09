L'Intelligenza Artificiale entra nei NAS per rivoluzionare l’archiviazione delle foto di famiglia

Grazie all’integrazione del riconoscimento facciale basato su AI locale, la nuova versione beta di ASUSTOR Photo Gallery trasforma i NAS nelle soluzioni definitive per la gestione dei ricordi familiari, garantendo privacy assoluta e l'abbattimento dei costi legati ai servizi di archiviazione online.

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di soluzioni storage fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., rivoluziona la modalità di archiviazione delle foto con una nuova versione di Photo Gallery, che integra avanzate tecnologie per il riconoscimento dei volti, in grado di semplificare l’organizzazione dei ricordi e offrire al contempo eccellenti livelli di protezione della privacy.

La nuova versione Beta di Photo Gallery, infatti, trasforma i NAS ASUSTOR in veri e propri centri per l’archiviazione di fotografie che, grazie all’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale eseguiti localmente sulla CPU dei NAS, sono ora in grado di rilevare automaticamente i volti presenti nelle foto e di raggrupparle in album dedicati.

A differenza dei servizi basati su Cloud, il riconoscimento facciale di ASUSTOR avviene interamente offline e i dati non vengono mai inviati a server esterni né analizzati da terze parti, garantendo che le proprie foto e quelle dei propri cari rimangano protette all'interno delle mura domestiche.

In un panorama digitale dove i principali servizi di archiviazione online hanno progressivamente interrotto i piani gratuiti, i NAS ASUSTOR si candidano a rappresentare la risposta ideale per le necessità di molte famiglie e appassionati. Utilizzare ASUSTOR Photo Gallery significa compiere una scelta lungimirante che permette di eliminare definitivamente i canoni di abbonamento mensili, offrendo una capacità di storage virtualmente illimitata a fronte di un unico investimento iniziale.

Questa soluzione, inoltre, non si limita a offrire spazio ma, grazie all’integrazione con l’app mobile AiPhoto, permette di creare un vero e proprio ecosistema privato e protetto dove è possibile centralizzare i ricordi provenienti dagli smartphone di tutti i componenti della famiglia. Attraverso strumenti avanzati come la navigazione temporale e la mappatura geografica degli scatti, inoltre, ogni utente può gestire il proprio archivio con una semplicità senza precedenti, sfruttando anche un sistema di deduplicazione intelligente che ottimizza lo spazio disco, eliminando automaticamente le foto duplicate.

La nuova release Beta di Photo Gallery introduce un insieme di funzionalità progettate per trasformare radicalmente le modalità di interazione con le immagini. Il pilastro di questo aggiornamento è l'intelligenza artificiale dedicata al riconoscimento dei volti, che permette di generare automaticamente gallerie personalizzate per ogni persona, rendendo la ricerca dei propri cari immediata e coinvolgente. L'esperienza di navigazione è poi ulteriormente arricchita da una gestione della geolocalizzazione estremamente precisa, che consente di rivivere i propri viaggi su una mappa interattiva.

Oltre all'efficienza garantita dalla rimozione semplificata dei duplicati, Photo Gallery rende più piacevole la visione, grazie a slideshow dinamici con sottofondi musicali, ideali sia per l'uso domestico, sia professionale.

Da segnalare, infine, anche la possibilità di condivisione dei contenuti con amici e parenti, che con la nuova versione di Photo Gallery diventa un'operazione semplice e sicura, grazie alla possibilità di fornire link di accesso alle immagini, mantenendo sempre al primo posto la protezione della privacy.